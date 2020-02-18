Эксперты ОНФ: экологическую ситуацию в Чите необходимо улучшать

Экологическую ситуацию в Чите необходимо улучшать, считают эксперты Общероссийского народного фронта. Как сделать воздух в городе чище? Свои предложения по этому вопросу они уже подготовили, сообщает ГТРК "Чита".

По мнению специалистов, тарифы на электроэнергию необходимо снизить. Речь идет, в том числе, об обнулении тарифа при ночном использовании автономных систем обогрева. Газификация жилищного фонда города будет продолжена. Особое внимание уделено домам с печным отоплением — их в Чите еще много. Эксперты предлагают активно претворять в жизнь федеральные проекты для переселения людей в другие дома.

По всему городу необходимо установить датчики для круглосуточного контроля за состоянием воздуха. Информация с них должна поступать в режиме он-лайн. Ряд предложений касается вопросов, связанных с транспортом. В том числе специалисты настаивают на необходимости развития электротранспорта и ввода ограничений на движение большегрузов через город.

Все предложения по улучшению экологической ситуации в Чите уже переданы губернатору края.