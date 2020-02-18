18 февраля 202013:50

Суд в Нидерландах восстановил компенсацию экс-владельцам "ЮКОСа" на 50 миллиардов долларов

GlobalLookPress

Апелляционный суд Гааги 18 февраля вернул бывшим крупным акционерам нефтяной компании "ЮКОС" право на получение компенсации в 50 миллиардов долларов в качестве возмещения якобы нанесенного ущерба, следует из решения суда.

Разбирательство длится много лет. Иск был подан от имени трех крупнейших акционеров "ЮКОСа" - Veteran Petroleum Ltd., Yukos Universal Ltd. и Hulley Enterprises Ltd. Впервые международный арбитраж в Гааге 18 июля 2014 года обязал Россию выплатить бывшим владельцам "ЮКОСа" 50 миллиардов долларов. В апреле 2016 года суд Гааги отменил это решение.

Остается возможность оспорить действия апелляционного суда в Верховном суде Нидерландов.

"Российская Федерация продолжит отстаивать свои законные интересы и в порядке кассации оспорит вынесенный апелляционной инстанцией вердикт в Верховном суде Нидерландов", — заявили в министерстве юстиции РФ.

Экс-владельцы "ЮКОСа" и связанные с ними крупные акционеры привели в качестве аргумента пункт договора к Энергетической хартии (ДЭХ). Этот документ "не был ратифицирован Российской Федерацией и применялся лишь на временной основе в той мере, в которой не противоречил действующему российскому законодательству",  - отмечается в комментарии Минюста РФ.

Согласно одной из статей этого договора, споры в области публичного права не могут быть переданы в международный арбитраж и подлежат рассмотрению в российских судах. Но голландский суд — апелляционная инстанция — не принял это во внимание.

Помимо этого, Апелляционный суд Гааги проигнорировал тот факт, что экс-владельцы и крупнейшие акционеры "ЮКОСа" не были честными инвесторами. "Контроль над активами этой компании был получен ими с помощью целого ряда незаконных действий, включая сговор и подкуп должностных лиц", — напомнили в Минюсте РФ. При бывших владельцах "ЮКОСа" нарушались законы — крупное уклонение от уплаты налогов, нелегальный вывод активов за рубеж, отмывание денег, заказные убийства.

Решение Апелляционного суда Гааги не соответствует и позиции Европейского Суда по правам человека. Ранее этот суд полностью отверг обвинения в адрес Российской Федерации в "политической мотивации" и "репрессивном характере" в деле "ЮКОСа".

Нефтяная компания "ЮКОС" создана в 1993 году. В 2003 году руководству и владельцам компании были предъявлены обвинения в уклонении от уплаты налогов и нарушении других законов РФ. Суд после расследования многих уголовных дел приговорил основных владельцев компании — Михаила Ходорковского, Платона Лебедева, Леонида Невзлина к длительным срокам лишения свободы. Ходорковский и Лебедев, и другие сотрудники компании, замешанные в этом деле, отбыли наказание. Невзлину удалось скрыться. Алексей Пичугин, экс-глава отдела безопасности "ЮКОСа", отбывает пожизненный срок из-за организации нескольких убийств и покушений. Но крупные инвесторы, связанные с экс-владельцами, подали иск о компенсации потерь.

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