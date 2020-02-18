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18 февраля 202014:45

Российские военные показали полеты крупнейших реактивных ракетоносцев в мире

Российские военные показали полеты крупнейших реактивных ракетоносцев в мире

Видео полетов российских стратегических ракетоносцев Ту-160 опубликовало Министерство обороны России. Военные уточняют, что боевые машины поднялись в воздух с аэродрома в Саратовской области. Экипажи самолетов тренировались летать на средних и малых высотах, прорывать противовоздушную оборону противника.

Полет проходил в сложных условиях: снег, низкая облачность, сильные порывы ветра. В общей сложности стратегические ракетоносцы провели в воздухе 8 часов.

Ту-160 – крупнейший реактивный самолет в мире. Максимальная скорость стратега – 1800 километров в час, а топлива ему хватает примерно на 24 часа полета. Основное вооружение самолета – высокоточные крылатые ракеты Х-101.

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