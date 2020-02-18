18 февраля 202016:34

Убивший утюгом дочь отец рассказал о последних минутах жизни малышки

YouTube

Подозреваемый в убийстве трехмесячной дочки житель Октябрьска признался в содеянном, отметив, что фатальный удар утюгом он нанес не сильно, лишь бы ребенок замолчал. Следственный эксперимент сняли на видео.

Тело девочки в пакете обнаружили днем 15 февраля. Эксперты установили, что смерть наступила в ночь на 8 февраля, а причиной стал удар по голове тяжелым предметом. Под подозрения сразу попали родители ребенка — постоянно выпивающий отец и мать троих детей, лишенная родительских прав.

"Я ее баюкал, вот так вот ходил. И она у меня выпала из рук. Я ее взял, еще раза три-четыре прошел туда-сюда, она не успокаивалась. И я подошел, взял утюг и ударил ее, не сильно, в темечко", — рассказал 34-летний мужчина.

Девочка действительно замолчала, причем навсегда. О том, что их малышка умерла, родители узнали только утром, но обращаться к врачам они не стали — отец положил тело в пакет и отнес на улицу. Теперь ему грозит от 8 до 20 лет по статье "Убийство малолетнего".

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