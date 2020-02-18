Евросоюз добавил новые юрисдикции в список налоговых гаваней

Министры финансов Европейского союза добавили Панаму, Сейшельские Острова, Каймановы острова и Палау в список ЕС налоговых убежищ, в то же время предоставив Турции больше времени, чтобы избежать включения в этот список, передает Reuters.

Данный список был составлен в 2017 году после выявления широко распространенных схем уклонения от уплаты налогов и уклонения от уплаты налогов, теперь он включает 12 юрисдикций.

Добавление финансовых центров, таких как Каймановы острова и Панама, знаменует собой сдвиг для ЕС. После нескольких обзоров в списке были оставлены в основном тихоокеанские и карибские острова, почти не имеющие финансовых отношений с ЕС, что вызвало критику за слишком мягкое отношение к налоговым убежищам.

Другими странами, кторые считаются налоговыми убежищами, являются Фиджи, Оман, Самоа, Тринидад и Тобаго, Вануату и три территории США: Американское Самоа, Гуам и Виргинские острова.

Находящиеся в черном списке страны сталкиваются с вероятным ущербом для репутации, а также более тщательным анализом своих финансовых операций и риском потери финансовых средств в Евросоюзе.

Восточноафриканский архипелаг Сейшельских островов был добавлен в черный список, потому что он имеет "вредный льготный налоговый режим", отмечается в документе Евросоюза.

Панама, которая ранее была занесена в черный список из-за отмывания денег. Тихоокеанский остров Палау был занесен в черный список по тем же причинам.

Каймановы острова, британская территория в Карибском бассейне, была включена в список, потому что находящиеся там инвестиционные фонды не отражают реальную экономическую деятельность на архипелаге, говорится в документе. Это может привести к созданию инвестиционных инструментов исключительно для снижения налогов в других юрисдикциях.

В отдельном решении другие британские заморские территории были признаны полностью соответствующими налоговым стандартам ЕС и были удалены из списка наблюдения со стороны ЕС.