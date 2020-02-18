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18 февраля 202019:11

США ввели санкции против подразделения "Роснефти" из-за Венесуэлы

EPA

США ужесточили санкции в отношении Венесуэлы, внеся в черный список дочернюю компанию российской нефтяной компании "Роснефть", которая, как считают в администрации президента Дональда Трампа, поддерживает действующего президента страны Николаса Мадуро, передает Reuters.

Отмечается, что такие меры усиливают давление на Россию, которую Вашингтон считает главным сторонником правительства Мадуро. Администрация Трампа обвинила дочернюю компанию "Роснефти" — Rosneft Trading в поддержке нефтяного сектора Венесуэлы и в активном уходе от санкций США.

Соединенные Штаты также выдали генеральную лицензию, позволяющую компаниям за 90 дней свернуть свои транзакции с Rosneft Trading, согласно сообщению на сайте министерства финансов США.

В рамках этих ограничительных мер замораживаются все находящиеся в США активы торгового подразделения российского нефтяного гиганта Rosneft Trading и его председателя совета директоров и президента Дидье Казимиро.

В прошлом году Соединенные Штаты признали лидера венесуэльской оппозиции Хуана Гуаидо законным временным президентом страны ОПЕК и начали усиливать санкции и дипломатическое давление на правительство Николаса Мадуро. Год спустя Мадуро все еще сохраняет в своих руках власть над страной при поддержке военных, а также России, Китая и Кубы.

"Rosneft Trading и ее президент выступили посредниками в продаже и транспортировке венесуэльской сырой нефти", — сообщил в своем заявлении министр финансов США Стивен Мнучин.

"Соединенные Штаты полны решимости предотвратить разграбление нефтяных активов Венесуэлы коррумпированным режимом Мадуро", — отметил Мнучин.

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