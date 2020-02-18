Эзотерики-аферисты обезврежены в Петербурге

Полиции Петербурга сегодня пришлось взламывать защитные астральные купола. Именно этим эзотерическим товаром на протяжении многих лет торговала оккультная организация "Орден пути". За возможность попить кровь и полежать в гробу желающие отдали руководителям ордена в общей сложности, как минимум 10 миллионов рублей. Дело возбуждено по статье "мошенничество".

"СОБР! Открывайте, убирайте собак!"

Собак и убирать не пришлось. Один маленький шпиц охранял целую оккультную организацию с громким названием "Орден пути". И пока собака билась в истерике, сотрудники полиции изымали магические шары, амулеты, горы ножей и кинжалов, стопки литературы и информационные носители.

Почти 20 лет работало тайное сообщество. Организатор — пятидесятилетняя Гайва Тихомирова. По окончании вуза сделала магически головокружительную карьеру в области эзотерики. Несколько точек по городу, где преподавались оккультные науки.

Скромный двор на Фонтанке — одно из мест силы для прихожан. Тут тоже собирались адепты. Высшее образование как непременное условие — для более точного понимания тонких материй. Естественно, желание работать над собой. Прослушать лекцию, лечь в гроб, купить защитный купол, наконец.

Впрочем, похоже, магические купола прохудились. Тайная коммерческая деятельность "Ордена пути" еще в августе прошлого года очень заинтересовала полицию.

"По версии следствия предоставляемые услуги были платными и варьировались от десятков тысяч евро для физических лиц, до сотен тысяч евро для организаций", — сообщил Вячеслав Степченко, начальник управления информации и общественных связей главного управления МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

На заработанные магическими лекциями и установкой куполов по 300 тысяч евро деньги, организаторы устроили конный клуб. На базе клуба устраивались лагеря, где шаманили, пускали и пили кровь и по несколько часов в деревянных ящиках лежали под землей.

"Приезжая на тренинг, выясняется, что ты должен пройти много процедур, каждая из которых стоит 1000 евро. А в конце тренинга выясняется, что она дала массу инициаций, которые стоят кучу денег. Но ты о них не знал и не просил их. Но она тебе их дала, потому, что посчитала, что тебе это надо. Потом люди брали кредиты в банке, чтобы отдать ей долги", — рассказала Татьяна Иванова, пострадавшая.

По версии следствия, у семейства была и собственный врач. В действительности, заведующая отделением одной из поликлиник, которая снабжала магов наркотическими препаратами для поддержания эзотерического настроя. Расследование продолжается.