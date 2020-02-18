Второй гражданин России круизного лайнера "заразился" коронавирусом из-за путаницы японцев

Диагноз нового коронавируса COVID-2019 у второго гражданина России, находящегося на борту круизного лайнера Diamond Princess, произошел по ошибке японской стороны.

Об этом рассказал собственный корреспондент ВГТРК в Японии Сергей Мингажев в прямом эфире программы "60 минут".

По словам журналиста, японцы перепутали информацию, потому что по фамилиям этих людей невозможно определить, "женщина это или мужчина".

"Власти Японии, сообщив эти фамилии в посольство, записали зараженного человека как женщину. Было принято решение, что заболела гражданка РФ", — отметил он.

После того, как ситуация прояснилась, ничего не изменилось. Мужчине подтвердили диагноз смертельного вируса, он помещен в новую клинику префектуры Аити в 300 километрах от запада Токио. Россиянин станет первым пациентом больницы, которую планировали открыть только первого апреля.

По-прежнему нет информации, из какого он российского города. Его жену, гражданку РФ, отправляют на дополнительный карантин, где она проведет 14 дней.

По информации Мингажева, 19 февраля будут опубликованы окончательные результаты теста по всем членам пассажиров и экипажа. Пассажиров, у которых анализ дал отрицательный результат, будут отпускать.

Собкор рассказал, что большинство граждан РФ не знают, подтвердился их диагноз или нет. Известно, что 19 отпустят только двух человек — супругов из Владивостока.

"Остальные 20 человек останутся на борту лайнера в ожидании результатов", — добавил он.

Один из пассажиров лайнера Diamond Princess Аркадий Булгатов подтвердил информацию о том, что все "россияне ждут результата тестов".

"Уже готовы покинуть лайнер, в планах на завтра улететь домой", — отметил он.

Булгатов рассказал, что после возвращения на родину все граждане России, по просьбе консула, должны пройти карантин в "домашних условиях, где нас будут посещать врачи".

На вопрос ведущего программы Евгения Попова, пойдет ли он еще раз в круиз, россиянин ответил положительно.

"С удовольствием, я люблю круизные путешествия", — заключил он.

Лайнер Diamond Princess был поставлен в японском порту Иокогама на карантин из-за того, что на борту произошла вспышка коронавируса COVID-2019. Коронавирус подхватил один китайский гражданин, когда лайнер заходил в Гонконг. Он сходил на берег, где и заразился.

На днях коронавирусом заболел гражданин России. Он был госпитализирован. Его супруга, с учетом высокого риска инфицирования, доставлена в одну из больниц префектуры Канагава. Всего на корабле находятся 3,7 тысячи пассажиров.

Только за один день 17 февраля новый вирус был обнаружен у 99 человек, причем у 70 из них не было симптомов, но анализы показали наличие COVID-19. Общее число заразившихся на лайнере составило на тот момент более 450 человек.