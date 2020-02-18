Майкл Блумберг - американский филантроп № 1. Но насколько это поможет его политическому влиянию?

Майкл Блумберг говорит, что ему нравится делать пожертвования на благотворительные цели. И это безусловно так: в прошлом году он потратил более $3,3 млрд на них.

В итоге он снова попал в ежегодный рейтинг крупнейших филантропов Америки, но для некоторых его критиков это событие ничего не стоит.

Блумберг появлялся в списке «Филантропия 50» 15 раз за 20 лет, в 2019 году он пожертвовал самую крупную сумму. В том же году бывший мэр Нью-Йорка объявил, что будет добиваться назначения на пост президента от Демократической партии. Однако критики убеждены, что он делал свои пожертвования, направленные на решение наиболее насущных проблем нашего времени, чтобы поддержать свои политические амбиции.

Блумберг был крупным донором для «влиятельных групп», таких как Planned Parenthood и Sierra Club, поддержка которых важна кандидату от Демократической партии, сообщает газета Washington Post. Издание New York Times отмечает, что многие мэры, поддержавшие кандидатуру Блумберга, получили выгоду от его благотворительности.

Рядом с Блумбергом в рейтинге Philanthropy 50 оказались многие известные деятели, в том числе Билл Гейтс и его жена Мелинда, бывший гендиректор Googlе Эрик Шмидт и его жена Венди, наследник Walmart Джим Уолтон, гендиректор Nike Фил Найт и его жена Пенелопа, гендиректор Facebook Марк Цукерберг и его жена Присцилла Чан.

В 2019 году они выделяли средства на решение проблем изменения климата, бездомности, социального неравенства, говорит Мария Ди Менто из Chronicle.

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Однако для некоторых Блумберг — это пример того, как элиты пользуются возможностями филантропии, чтобы поддерживать статус-кво, который удерживает их на вершине. Среди его самых яростных критиков — Ананд Гиридхарадас, автор книги «Победители получают все», которая исказила философию «обоюдной пользы» богатых филантропов.

«Он показывает, как пожертвование может оказаться очень эффективным способом получить еще больше власти. Благодаря своей благотворительности, он покупает молчание людей, которые зависят от его щедрости», — отметил Гиридхарадас.

Однако давний представитель Блумберг Стю Лозер не согласен с предположением, что Блумберг покупает одобрения мэров своей благотворительностью. Стю называет его «одним из самых амбициозных филантропов в Америке», добавляя, что он работал с сотнями мэров, «чтобы поддержать решения некоторых самых сложных проблем, с которыми сталкиваются люди в их городах… Тем не менее, Блумберга, который заявил, что намерен баллотироваться на пост президента, поддержал лишь небольшой процент мэров, чьи города получили от него деньги. Но нам все равно, потому что мы работаем с мэрами, чтобы улучшить их города, абсолютно не ожидая ничего взамен. И мы также готовы подвергнуть сомнению мнения разных критиков по этому поводу».

Согласно Chronicle, Блумберг обещал отойти от своей благотворительной деятельности, если победит на выборах.

По мере усугубления неравенства в доходах и роста благосостояния растет и число таких крупных доноров, как Блумберг. Между тем, домохозяйства со средним и низким уровнем дохода отдают меньшую долю своих доходов на благотворительность. В целом, меньшая часть американцев готова делать пожертвования.

Это вызывает озабоченность тем, что, несмотря на то, что пожертвования в виде больших денег могли бы принести пользу, небольшое число очень богатых доноров пытаются совместить благотворительность с их собственными интересами.

«У всех этих людей больше власти, чем у нас», — сказал Дэвид Каллахан, автор книги «Дарящие: богатство, власть и филантропия в новом золотом веке». «Политические пожертвования переходят во власть, та же история наблюдается и с благотворительными пожертвованиями. Большинство людей не воспринимают доллары, отдаваемые на благотворительность, как путь к политическому влиянию, но это так».

Некоторые утверждают, что эти мега-доноры стремятся решить социальные проблемы. Однако они мало что делают для того, чтобы скорректировать эти самые несправедливые системы, благодаря которым они и сколотили свои состояния.

Сейчас состояние Блумберга оценивается в $62 млрд, что делает его девятым самым богатым человеком в мире. Он сказал, что хочет отдать свое состояние, пока он еще жив, и пока что он уже раздал около $10 млрд. Организация Bloomberg Philanthropies, основанная в 2006 году, выделяет ресурсы на решение таких проблем, как изменение климата, насилие с применением огнестрельного оружия, опиоидный кризис, здравоохранение, искусство и благоустройство городов.

Самое большое пожертвование Блумберга в 2019 году стало подарком его альма-матер Университету Джонса Хопкинса в размере $1,8 млрд. Эти деньги пошли на финансовую помощь студентам с низким и средним уровнем дохода.

Каллахан говорит, что высоко ценит Блумберга за его благотворительность, потому что он выделяет большие суммы на решение важных проблем.

Подход Блумберга к благотворительности, как и его стиль управления, основан на данных и фактах. «Ему нужен результат. Он не идеолог, он не стремится быть в тренде. Ему просто нужен результат», — сказал Каллахан.

Каллахан отметил, что всем еще предстоит увидеть, как это «технократическое видение» повлияет на мнение избирателей.

«В филантропии Блумберга нет ничего, что говорило бы о том, что он способен представить всеобъемлющую идею, основанную на ценностях, которая привлечет внимание людей», — сказал Каллахан.

В этом году в списке Philanthropy 50 было самое большое количество доноров (5), которые выделили $1 млрд или больше. «Со времени Великой рецессии богатство самых богатых значительно выросло», — отмечает Ди Менто.