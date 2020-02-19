Удар Хафтара по Триполи сорвал женевские переговоры с правительством национального согласия

Правительство нацсогласия Ливии объявило о прекращении участия в женевских переговорах — из-за обстрела порта Триполи. Ранее ливийская нацармия маршала Хафтара нанесла несколько ударов по складу оружия и боеприпасов, которые, по их мнению, были доставлены в обход международного эмбарго. Погибли три человека, сообщает телеканал "Россия 24".

В Ливии сейчас двоевластие — на востоке заседает избранный народом парламент, который поддерживает армия Хафтара, а на западе в столице Триполи, правит сформированное при поддержке ООН и Евросоюза правительство нацсогласия.