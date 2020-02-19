19 февраля 202001:29 Дарья Козлова

Эксперты клуба "Валдай" обсудили политическую обстановку на Ближнем Востоке

Эксперты клуба "Валдай" обсудили политическую обстановку на Ближнем Востоке

Американская инициатива по арабо-израильскому урегулированию — так называемая "сделка века". Прогнозы и сценария развития событий на Ближнем Востоке — об этом говорили эксперты дискуссионного клуба "Валдай".

"Черные лебеди" и "серые носороги". В рамках этих хорошо знакомых политологам терминов говорят о будущем эксперты клуба "Валдай". "Черный лебедь" — это непредсказуемое событие, которое коренным образом меняет расклад сил в регионе. Для Ближнего Востока "черные лебеди" — уже норма. Главная задача — предсказать, где именно эта птица появится в ближайшие месяцы.

"Наиболее рисковая зона – это, конечно, Сирия. Мы видим, как все заволновались из-за обострения в Идлибе. Ирак не менее рисковая зона. Возможно, именно социальные протесты окажутся более существенными. Смотрите, в Ливане правительство пало, в Ираке почти дело дошло до того же самого", — поясняет Андрей Быстрицкий, председатель Совета Фонда развития и поддержки Международного дискуссионного клуба "Валдай".

Более предсказуемые — "серые носороги". Об этих факторах прекрасно все знают, но часто забывают учитывать их при составлении прогнозов. Для Ближнего Востока это высокий уровень безработицы, милитаризация общества, нехватка воды и неконтролируемый рост населения. Эти факторы, по мнению экспертов, делают практически неизбежными протесты и даже военные действия в Ираке.

"Очевидно, что иракцы не могут принять систему, которая была установлена после американского вторжения 2003 года. Эта система им не подходит. И протесты продолжатся. Их причины — социальное неравенство, дискриминация определенных групп населения — никуда не делись. Поможет ли военное решение? Я не знаю. Война вероятна, но она снимает протесты на время, потом они возникают вновь", — считает Рэнда Слим, директор инициативы по диалогу Института Ближнего Востока в Вашингтоне.

Обсудили и ситуацию в Ливии. С приездом на форум временного министра иностранных дел правительства Ливии в Тобруке активно заговорили о посредничестве России. Прозвучала мысль, что следующая встреча противоборствующих сторон может вновь пройти в Москве.

"Россия поддерживает отношения со всеми игроками в Ливии и конфликтующими сторонами... Участие России в берлинском процессе, в берлинской конференции. Ливийский кризис фактически открыл новое окно возможностей для развития отношений России с Евросоюзом", — уверен Виталий Наумкин, Научный руководитель Института востоковедения РАН.

Эксперты из Франции и Алжира настаивают на более тщательным контролем над границами Ливии. Чтобы предотвратить поставки оружия боевикам и не допустить появления новых групп иностранных наемников в Северной Африке.

"Происходит переброска вооруженных групп из Сирии в Ливию. И это создает опасность, что в Северной Африке повторится ситуация 2013 года, когда террористы атаковали нефтяные объекты в Алжире. Вот почему все страны-соседи Ливии, прежде всего Алжир, сейчас заинтересованы в скорейшем урегулировании ситуации на Севере Африки и в том, чтобы остановить поток иностранных боевиков в этот регион", — отмечает Яхья Зубир, научный руководитель по геополитике в бизнес-школе KEDGE.

Сирийский вопрос в этом году сузился до двух главных тем . Первая — обострение в Идлибе — обнажила противоречия между ключевыми региональными игроками: Турцией и Катаром, Египтом и Арабскими эмиратами. Вторая — поставки гумпомощи в Сирию — свелась к неоднозначной политике западных стран. Они не поставляют гумпомощь в регионы под контролем Дамаска.

О позитивном будущем Ближнего Востока говорили мало. Эксперты не исключают окончательную фрагментацию региона: выделение нескольких островков стабильности и превращение всей остальной территории в зону из "Пикника на обочине" братьев Стругацких. Но дело политологов — лишь предупредить. Не допустить — должны уже политики и ведущие региональные силы.

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