Биатлон. Александр Логинов первым из россиян начнет "индивидуалку"

На чемпионате мира по биатлону, который проходит в итальянской Антерсельве, в среду, 19 февраля, пройдет индивидуальная гонка среди мужчин на 20 км с четырьмя огневыми рубежами. Нашу сборную в ней представят Александр Логинов, Евгений Гараничев, Никита Поршнев и Эдуард Латыпов.

При этом чемпион мира в спринте Логинов отправится на трассу первым из российских биатлонистов под номером №7. Гараничев получил в "индивидуалке" номер №16, Поршнев будет стартовать под номером №43, Латыпов уйдет в гонку 73-м.