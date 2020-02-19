Бывший бойфренд выкинул голливудского сексопатолога с балкона

В Лос-Анджелесе найдена мертвой голливудский сексопатолог Эми Харвик.

Утром 15 февраля ее сосед сообщил о криках в доме и вызвал полицию. Когда правоохранители приехали, они увидели женщину, лежащую на земле под балконом третьего этажа. С тяжелыми травмами ее доставили в госпиталь, но спасти ее не удалось, сообщает CNN.

Эми Харвик было 38 лет. Она была известным сексопатологом и проводила консультации по вопросам семьи и брака. Несколько лет назад она встречалась с популярным комиком Дрю Кэри. Они даже собирались пожениться, но потом расстались.

Полиция считает, что это было убийство. В квартире женщины были обнаружены следы борьбы. По подозрению в нападении был задержан ее бывший бойфренд Гарет Персхауз. Эми ранее жаловалась в полицию на то, что он ее преследует. В отношении него был издан запретительный приказ. Но срок его действия истек, и за две недели до смерти Эми видела его рядом со своим домом.