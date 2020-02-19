Теннисист Доминик Тим одержал победу на старте турнира в Рио-де-Жанейро

Австрийский теннисист, четвертая ракетка мира Доминик Тим на старте турнира в бразильском Рио-де-Жанейро в трех сетах за два часа пять минут обыграл представителя Бразилии Фелипе Мелигени Алвеса – 6:2, 4:6, 6:1.

Тим трижды подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал четыре брейк-пойнта из восьми, а у бразильца, занимающего 341-е место в рейтинге ATP, три эйса, одна двойная ошибка и один реализованный брейк.

Таким образом, австриец вышел во второй круг турнира, где ему будет противостоять испанец Хауме Муньяр (№99), переигравший в первом круге итальянца Сальваторе Карузо (№97) – 7:5, 6:4.