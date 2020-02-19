Российские туроператоры подсчитали убытки из-за коронавируса

Турбизнес в России только за 2 месяца не досчитается почти 3 миллиарда рублей из-за ограничения на поездки граждан Китая в Россию, подсчитали в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Российские власти с 20 февраля закрыли въезд гражданам Китая в страну в туристических, рабочих, учебных и личных целях. Остался открытым только транзит китайских пассажиров через Россию — через спецзоны. Оформление приглашений для граждан Китая на въезд в Россию прекращается с 19 февраля.

Ранее были прекращены пассажирские авиаперевозки российских авиакомпаний по китайским маршрутам. Это временный запрет – сейчас в Китае отмечен пик эпидемии коронавируса, и к апрелю китайские власти намерены сократить масштабы заражения новым вирусом.

Китай лидирует среди стран по количеству визитов своих граждан в Россию. В 2019 году в Россию приехали с туристическими целями 1,5 миллиона граждан КНР, из них по безвизовому каналу – 1,2 миллиона.

При негативном варианте развития событий китайские группы не вернутся в Россию и в летнем сезоне, считают в АТОРе. В этом случае российская отрасль въездного туризма потеряет 31,2 миллиарда рублей за май-сентябрь (без учета трат китайских туристов во время тура).

Около 75 процентов всего китайского турпотока приходится на период май-сентябрь. Это высокий сезон, а в низкий - с января по май – Россию посещали не менее 40 тысяч китайских групповых и индивидуальных туристов в месяц. До эпидемии туроператоры ожидали в 2020 году прирост турпотока из Китая примерно на 5 тысяч человек в месяц.

Средняя стоимости тура в Россию для одного туриста из КНР стоит примерно 500 долларов (без авиабилетов). В итоге только в феврале и марте российские туроператоры потеряют как минимум по 1,4 миллиарда рублей в месяц.

Туроператоры планируют вместо китайцев увеличить количество посещений туристов из стран Ближнего Востока, Европы. Но в этом случае придется снижать цены для привлечения внимания.