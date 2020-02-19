Apple переносит производство из Китая на Тайвань

Apple начала перенос производства ряда своих новых гаджетов, выпуск которых намечен на первую половину 2020 года, сообщает DigiTimes со ссылкой на источники в цепочке поставок. Среди устройств, производство которых переносят на Тайвань, значатся AirPods Pro Lite, iPad и Apple Watche.

Компания Apple пытается диверсифицировать свою цепочку поставок в связи с распространением коронавируса, который серьезно повлиял на производство. Компания Apple намерена постепенно увеличивать долю производства на Тайване, одновременно пытаясь поддерживать сотрудничество с другими поставщиками.

По оценкам, по крайней мере одна треть производственных линий Китая будет простаивать в первом квартале этого года, и почти невозможно вернуться к нормальному уровню производства до конца февраля. Также сомнительно, что производство может быть возобновлено в течение первых десяти дней марта.

Ранее СМИ сообщили о том, что Apple наметила на текущий год обновление ряда своих продуктов. В число готовящихся устройств якобы входят новые наушники, которые могут стать облегченной версией AirPods Pro. DigiTimes также отмечает, что грядёт обновление планшетов iPad‌, наручных часов ‌Apple Watch‌ и компьютеров серии ‌iMac‌.

Предполагалось, что некоторые из готовящихся продуктов увидят свет в ближайшие месяцы, другие — весной нынешнего года, однако теперь сложно строить прогнозы относительно производственного расписания, даже если новинки и будут представлены в марте.

Даже сама Apple пребывает в неопределенности. Компания недавно заявила, что может не получить выручку, озвученную ранее в квартальном прогнозе из-за снижения поставок iPhone во всем мире и падения спроса в Китае.

В недавнем квартальном прогнозе Apple озвучила ожидания по выручке в размере от $63 млрд. до $67 млрд., но тогда отражалась информация на основе оптимальной оценки темпа возвращения к привычному графику работы. Однако восстановление работы происходит медленнее, чем ожидалось. Apple не озвучила новый прогноз по доходам за текущий финквартал.

Apple производит большинство iPhone и других гаджетов в Китае. Из-за коронавируса она временно приостановила производство и закрыла розничные точки продаж в Китае. Некоторые магазины Apple вновь открылись в Китае с сокращённым графиком на прошлой неделе.

Почти все iPhone создаются на двух фабриках тайваньских сборщиков Foxconn и Pegatron, расположенных примерно в 500 км от Уханя, где началась вспышка коронавируса. Foxconn, являющийся крупнейшим партнёром Apple, намерен к концу февраля хотя бы наполовину возобновить своё производство в Китае, сообщало ранее агентство Reuters. Контрактный производитель также планирует возобновить 80% производства в Китае в марте.

Foxconn увеличила мощности на заводах во Вьетнаме, Индии и Мексике, чтобы справиться с простоем в Китае, однако производитель может зафиксировать падение выручки в первом квартале 2020 года из-за эпидемии, которая начала сказываться на деятельности контрактного производителя.