"Роснефть" увеличила прибыль в 2019 году на 29 процентов

Прибыль "Роснефти" продолжает расти каждый год – по итогам прошлого года выросла еще на 29 процентов.

Чистая прибыль "Роснефти" по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) увеличилась в 2019 году на 29 процентов до 708 миллиардов рублей, сообщается в пресс-релизе компании.

"Сильные результаты за второе полугодие 2019 года позволят нам увеличить финальный дивиденд намного более быстрыми темпами, поскольку чистая прибыль за период выросла более чем в полтора раза. При условии соответствующего решения годового общего собрания акционеров дивидендная доходность, рассчитанная к средней цене акции за 2019-й год, составит около 8 процентов", — отметил глава компании Игорь Сечин, комментируя опубликованную отчетность.

Промежуточный дивиденд за первое полугодие 2019 года составил 15,34 рубля на акцию. Это на 5,2 процента выше, чем годом ранее.

Компания сохранила добычу по итогам 2019 года на уровне предыдущего года – 285,5 миллиона тонн. "Роснефть" в среднем добывала 5,8 миллиона баррелей в сутки. Это один из лучших показателей в мировой нефтегазовой отрасли.

О рекордных дивидендах глава "Роснефти" говорил во время встречи с президентом РФ 11 февраля. Роснефть" выплатит самые высокие дивиденды, заявил главный исполнительный директор крупнейшей нефтегазовой компании Игорь Сечин во время встречи с Владимиром Путиным. "Несмотря на инвестиционную программу, за 2019 год обеспечен самый высокий уровень выплат дивидендов, это порядка 283 миллиардов рублей", — отметил Сечин.

Предыдущие рекордные дивиденды "Роснефть" выплатила по итогам 2018 года — 274,5 миллиарда рублей.