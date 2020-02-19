Как вычислить электронные письма от мошенников: 10 приёмов

В повседневной суете легко попасться на удочку мошенников, которые могут мастерски маскировать свои электронные письма под корреспонденцию от государственных органов, банков, магазинов и популярных интернет-сервисов. Но способы выявить обман всё-таки есть — о них сообщили эксперты Центра цифровой экспертизы Роскачества.

Главное, на что рассчитывают любые мошенники (и телефонные, и "почтовые", и любые другие) — рефлекторные реакции человека, основанные на страхе, жадности, любопытстве, желании помочь и других базовых движущих силах поведения. В случае с электронными письмами пользователей подталкивают не задумываясь, автоматически выполнить какие-то привычные действия — например, открыть приложение, или ввести какие-то конфиденциальные данные.

Особенно большому риску такой атаки подвергаются работник бухгалтерии, финансовых и коммерческих отделов, а также секретари. Мошенники дополнительно манипулируют жертвами, подталкивая к бездумным действиям специально подобранными словами в письмах. Когда наш мозг фиксирует слова вроде "срочно", "осталось два часа", "последний товар по этой цене", повышается вероятность стрессовой реакции, а в стрессе гораздо труднее тщательно обдумать решение и человек скорее выбирает вариант действий, "лежащий на поверхности".

Эксперты Роскачества и работающей в области кибербезопасности компании Group IB сформулировали 10 шагов, которые помогут вычислить мошенников.