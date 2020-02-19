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19 февраля 202015:05

Правительство Испании одобрило введение цифрового налога

EPA

Правительство Испании во вторник одобрило налог на цифровые услуги после аналогичного шага Франции, который вызвал угрозы ответных мер со стороны США, сообщает AFP.

Правительство Испании предлагает ввести 3%-ный налог на крупные интернет-компании, которые получают глобальные доходы в размере более 750 миллионов евро в год и более 3 миллионов евро в Испании, заявила министр финансов Мария Хесус Монтеро.

Однако, по ее словам, власти не будут взимать налог до декабря 2020 года, чтобы дать время Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) достичь соглашения о глобальном налоге на технологические компании.

Монтеро отметила, что критерии применения цифрового налога "не являются дискриминационными с точки зрения страны происхождения или типа бизнеса".

Испания рассчитывает получать 968 миллионов евро в год в виде дополнительных налоговых поступлений с помощью этого нового сбора, а также 850 миллионов евро в год за счет нового налога на финансовые операции, который правительство также одобрило во вторник.

Оппозиция со стороны США, где базируются многие технологические гиганты, затормозила введение международного цифрового налога.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон согласился отложить сбор цифрового налога до конца 2020 года. Взамен президент США Дональд Трамп пообещал не вводить торговые пошлины на французские товары.

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