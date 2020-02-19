19 февраля 202014:20

Марадоне прямо во время матча передали неизвестное вещество. Видео

Диего Марадона

Диего Марадона
EPA

Легендарный футболист, ныне главный тренер аргентинского клуба "Химнасия и Эсгрима" Диего Армандо Марадона вновь попал в скандальную ситуацию. На этот раз 59-летний специалист попался на передаче ему неизвестного вещества.

Эпизод произошел во время матча 20-го тура чемпионата Аргентины. Неизвестный человек принес аргентинцу какое-то вещество. Можно было бы предположить, что это лекарство, если бы помощники Марадоны моментально не закрыли Диего от телекамер.

Напомним, у Марадоны ранее были проблемы с наркотиками, которые повлияли на его карьеру. Диего несколько раз лечился от наркотической зависимости. Спортсмен заявлял, что окончательно побороть пагубную привычку ему удалось в мае 2004 года. При этом он сознался, что наркотики помешали ему стать по-настоящему феноменальным игроком.

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