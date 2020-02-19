Тема:

Юрий Антонов отмечает 75-летие 15 минут назад

19 февраля 202015:05

Во время СССР арестовали бы: Антонов высказался о современной эстраде

"Свой первый хит "Нет тебя прекрасней" я написал рядом с женщиной, которая навсегда останется в моей памяти", – признается знаменитый певец и композитор Юрий Антонов.

В этом году песня отмечает пятидесятилетие. По признанию автора, это его любимая песня, за текстом которой скрывается реальная история любви. Героиня этой песни сейчас живет за границей, как и бывшие жены гениального композитора. Однако, несмотря на политический скандал и запрет выступать на телевидении, сам он предпочел остаться на родине. Многие называли его советским Полом Маккартни. Пластинки Антонова выпускались миллионными тиражами, он считался первым советским миллионером.

На эстраде Юрий Антонов проработал более 50 лет. Ярко-голубые глаза, длинные светло-русые волосы, заразительная улыбка – как магнит притягивали женщин. Бытует мнение, что песня "Анастасия" посвящена немецкой актрисе Настасье Кински, которая, по словам композитора, целовала ему руки. Певец не скрывает, что у него были романы с финской миллионершей и мексиканской актрисой. При этом никто не знает, что сегодня происходит в его личной жизни.

19 февраля певцу и автору многочисленных хитов Юрию Антонову исполнилось 75 лет. Он родился в 1945 году. Его отец – фронтовик, прошедший всю войну. Он остался после войны в Берлине, где служил еще пять лет. Там в 1948 году родилась младшая сестра певца.

Позже семья переехала в Белоруссию. В детстве Юрий переболел полиомиелитом. Тогда это страшное заболевание зачастую приводило к летальному исходу, но мальчик смог выздороветь. Полгода он провел в больнице, ему пришлось заново учиться ходить. В тот сложный период папа отдал ему аккордеон, который привез из Германии. Юрий освоил его очень быстро. После музыкальной школы он поступил в музыкальное училище.

В Молодечненском училище Юрий познакомился со студенткой политехнического техникума Маргаритой. "Первая любовь – что-то, что остается потом на всю жизнь с тобой. Я еще не понимал, что такое любовь", – рассказал композитор. Однако вскоре Маргарита ушла к другому.

Его первой женой стала девушка по имени Ида, он хотел уехать с ней из СССР навсегда. Но родители убедили остаться, а его бывшая супруга до сих пор живет за границей.

Свой первый альбом Юрий Антонов записал в Югославии. По его словам, он женился во второй раз, чтобы выехать из страны. "Я женился, потому что она мне понравилась, при этом и пластинку хотелось выпустить. Я был очень предусмотрительным", – признался Антонов.

Народный артист пришел в гости к Борису Корчевникову в свой день рождения. Впереди у него –юбилейный год. По признанию Юрия Михайловича, ему повезло вдвойне – ведь в этом году вся страна будет отмечать 75-летие Победы. "Буду приносить праздник людям", – сказал Антонов.

Когда композитор руководил хором? Почему покинул ансамбль "Поющие гитары"? Что говорит о своем первом выступлении перед членами ЦК КПСС в Кремлевском дворце? Где он познакомился с продюсером Пола Маккартни? Все ответы – в программе "Судьба человека с Борисом Корчевниковым ".

Ранее по теме

Сейчас

15:00

В столичном регионе ФСБ задержаны 7 экстремистов

14:30

Путин возложил красные розы к памятнику Собчаку

13:05

Аэропорт Алеппо впервые за восемь лет принял самолет из Дамаска

12:40

Эрдоган напомнил Сирии о своем ультиматуме по Идлибу

11:45

В Москве скончался автор памятника на Поклонной горе

08:55

Экс-министра здравоохранения Омской области нашли мертвым

08:00

Чиновник Минкульта признал вину в многомиллионных хищениях

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Вести.Регионы

Показать все новости

Вести.Наука

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Сегодня

Шойгу встретился с Хафтаром. Военачальники обсудили ситуацию в Ливии

Шойгу встретился с Хафтаром. Военачальники обсудили ситуацию в Ливии

37 минут назад
Путин возложил красные розы к памятнику Собчаку

Путин возложил красные розы к памятнику Собчаку

47 минут назад
В Китае от коронавируса умерли режиссер Чан Кай и вся его семья

В Китае от коронавируса умерли режиссер Чан Кай и вся его семья

1 час назад
Песков: опыт и талант Суркова найдут свое применение

Песков: опыт и талант Суркова найдут свое применение

1 час назад
Телеканал "Россия 24" перечислит имена погибших на войне

Телеканал "Россия 24" перечислит имена погибших на войне

5 минут назад
Как вычислить электронные письма от мошенников: 10 приёмов

Как вычислить электронные письма от мошенников: 10 приёмов

1 час назад
5 концертов в день и миллионы фанатов: легендарный Юрий Антонов празднует 75-летие

5 концертов в день и миллионы фанатов: легендарный Юрий Антонов празднует 75-летие

1 час назад
Первые "Панцири" доберутся до Сербии в ближайшее время

Первые "Панцири" доберутся до Сербии в ближайшее время

2 часа назад
Эрдоган напомнил Сирии о своем ультиматуме по Идлибу

Эрдоган напомнил Сирии о своем ультиматуме по Идлибу

2 часа назад
Огненное ДТП унесло четыре жизни на трассе в Пермском крае. Видео

Огненное ДТП унесло четыре жизни на трассе в Пермском крае. Видео

1 час назад
Это не йогурт: врачи назвали причину смерти двухлетней девочки из Новосибирска

Это не йогурт: врачи назвали причину смерти двухлетней девочки из Новосибирска

3 часа назад
Марадоне прямо во время матча передали неизвестное вещество. Видео

Марадоне прямо во время матча передали неизвестное вещество. Видео

57 минут назад
Отмечал выход на свободу: рецидивиста с 11 судимостями отправили в колонию на два года

Отмечал выход на свободу: рецидивиста с 11 судимостями отправили в колонию на два года

2 часа назад
"Холоп" поставил рекорд в Европе, а в США просят продлить его прокат

"Холоп" поставил рекорд в Европе, а в США просят продлить его прокат

3 часа назад
"Лёд 2" ставит рекорды: фильм Жоры Крыжовникова покоряет сердца зрителей

"Лёд 2" ставит рекорды: фильм Жоры Крыжовникова покоряет сердца зрителей

17 часов назад
Нужна помощь: Егора Митрохина спасет внутривенное питание

Нужна помощь: Егора Митрохина спасет внутривенное питание

17.02.2020 08:25
"Ну-ка, все вместе!": итоги третьего конкурсного дня

"Ну-ка, все вместе!": итоги третьего конкурсного дня

16.02.2020 20:04
Уволен главврач больницы, откуда сбежали пациенты с подозрением на коронавирус

Уволен главврач больницы, откуда сбежали пациенты с подозрением на коронавирус

50 минут назад
Пакистан испытал новую крылатую ракету

Пакистан испытал новую крылатую ракету

1 час назад
В Екатеринбурге мужчина получил по голове куском льда со снегом, упавшим с крыши. Видео

В Екатеринбурге мужчина получил по голове куском льда со снегом, упавшим с крыши. Видео

1 час назад
Майора оштрафовали на 2 миллиона за взятку на скафандрах

Майора оштрафовали на 2 миллиона за взятку на скафандрах

1 час назад
Госдума одобрила расширение программы маткапитала

Госдума одобрила расширение программы маткапитала

1 час назад
На матч чемпионата мира по хоккею Россия – Швейцария проданы все билеты

На матч чемпионата мира по хоккею Россия – Швейцария проданы все билеты

1 час назад
Крупнейшую птицу Австралии заметили бегущей по воронежской дороге

Крупнейшую птицу Австралии заметили бегущей по воронежской дороге

2 часа назад
Крупнейшее исследование коронавируса охватило 44 тысячи случаев заражения

Крупнейшее исследование коронавируса охватило 44 тысячи случаев заражения

2 часа назад
Маршруты зимней Костромы

Маршруты зимней Костромы

2 часа назад
Песков: санкции США против "дочек" "Роснефти" незаконны, работа с Венесуэлой продолжится

Песков: санкции США против "дочек" "Роснефти" незаконны, работа с Венесуэлой продолжится

2 часа назад
Сын певицы Екатерины Семеновой попал в больницу с микроинсультом

Сын певицы Екатерины Семеновой попал в больницу с микроинсультом

2 часа назад
Растительные средства для похудения не избавляют от лишнего веса

Растительные средства для похудения не избавляют от лишнего веса

2 часа назад
Квартиры в новостройках России за 6 лет подорожали на 40 процентов

Квартиры в новостройках России за 6 лет подорожали на 40 процентов

2 часа назад
Минюст США сообщил об аресте обвиненного в работе на Москву мексиканца

Минюст США сообщил об аресте обвиненного в работе на Москву мексиканца

3 часа назад
Экс-премьер Австралии: власти Малайзии связывают крушение MH370 с самоубийством пилота

Экс-премьер Австралии: власти Малайзии связывают крушение MH370 с самоубийством пилота

3 часа назад
Как меняются вкусы детей относительно мультфильмов

Как меняются вкусы детей относительно мультфильмов

3 часа назад
В Москве скончался автор памятника на Поклонной горе

В Москве скончался автор памятника на Поклонной горе

3 часа назад
Мошенники попытались нажиться на "президентских" выплатах ко Дню Победы

Мошенники попытались нажиться на "президентских" выплатах ко Дню Победы

3 часа назад
Минобороны закажет несколько десятков обновленных истребителей-бомбардировщиков

Минобороны закажет несколько десятков обновленных истребителей-бомбардировщиков

3 часа назад
Сотрудница почты спасла замерзавшую старушку

Сотрудница почты спасла замерзавшую старушку

3 часа назад
Испытан солнцелёт, способный год обходиться без посадки

Испытан солнцелёт, способный год обходиться без посадки

4 часа назад
2 пункта из 13: Украина саботирует Минские соглашения

2 пункта из 13: Украина саботирует Минские соглашения

4 часа назад
На границе России задержан наркокурьер с 20 килограммами героина

На границе России задержан наркокурьер с 20 килограммами героина

4 часа назад
Синоптики объяснили причины теплой зимы и посоветовали не убирать теплую одежду

Синоптики объяснили причины теплой зимы и посоветовали не убирать теплую одежду

4 часа назад
Бывший бойфренд выкинул голливудского сексопатолога с балкона

Бывший бойфренд выкинул голливудского сексопатолога с балкона

5 часов назад
Mail.Ru Group тестирует "персональный телеканал"

Mail.Ru Group тестирует "персональный телеканал"

5 часов назад
Павленский ответил на обвинения в том, что он агент Кремля

Павленский ответил на обвинения в том, что он агент Кремля

5 часов назад
Экс-министра здравоохранения Омской области нашли мертвым

Экс-министра здравоохранения Омской области нашли мертвым

6 часов назад
Очередное обновление Windows 10 удаляет файлы и сбрасывает настройки

Очередное обновление Windows 10 удаляет файлы и сбрасывает настройки

6 часов назад
Чиновник Минкульта признал вину в многомиллионных хищениях

Чиновник Минкульта признал вину в многомиллионных хищениях

7 часов назад
Грандиозное шоу с участием ансамбля "Эльбрус" и Астраханского ансамбля песни и танца пройдет в Доме музыки

Грандиозное шоу с участием ансамбля "Эльбрус" и Астраханского ансамбля песни и танца пройдет в Доме музыки

18.02.2020 12:12
"ПраймТайм": мировая премьера мюзикла

"ПраймТайм": мировая премьера мюзикла

16.02.2020 23:02
Премьера в "Театриуме на Серпуховке": пластический спектакль "Букашки. Фантазия!"

Премьера в "Театриуме на Серпуховке": пластический спектакль "Букашки. Фантазия!"

6 часов назад

Вы можете получать оповещения от vesti.ru в вашем браузере

Подписаться Отменить подписку