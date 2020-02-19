19 февраля 202015:14

Угон детьми двух Lamborghini Urus закончился их столкновением

Курьезная история произошла в Бостоне - хотя местный дилер марки Lamborghini, скорее, склонен считать ее грустной. Угнанные "Урусы" хоть к нему и вернулись, но в изрядно попорченном виде, а несовершеннолетние угонщики вряд ли оплатят их ремонт.

Ночью в помещении дилерского центра сработала сигнализация. Офицер полицейского управления городка Уэйланд, что неподалеку от Бостона, отправился разбираться, что произошло, но вынужден был прервать поездку. На одном из перекрестков он заметил необычную кавалькаду: два кроссовера Lamborghini Urius, которых сопровождал куда более дешевый Chevrolet Cruze.

Фото пользователя Instagram @MichaelHenrich

Полицейский решил выяснить, что происходит, но машины на его требование остановиться не отреагировали. В итоге остановить удалось только Chevrolet Cruz: "Урусам" удалось скрыться. Но в "Крузе" обнаружилась компания несовершеннолетних, причем ни у одного из них не было водительского удостоверения. Дети отправились в участок, а информация о двух Lamborghini была передана "по линии".

Еще один полицейский, все же добравшийся до дилерства, обнаружил разбитую витрину и отсутствие двух автомобилей. Через несколько часов их нашли по соседству - в городке Малден, врезавшимися друг в друга, причем у одного из кроссоверов, судя по фото, повреждены и передняя, и задняя части. Одного из угонщиков удалось задержать, второй успел сбежать, и его сейчас разыскивает местная полиция, пишет Carscoops.

Сумма ущерба, который понес дилер Lamborghini, как и наказание, грозящее любителям быстрой, но незаконной езды, пока не называются.

Текст: АвтоВести

Сейчас

15:00

В столичном регионе ФСБ задержаны 7 экстремистов

14:30

Путин возложил красные розы к памятнику Собчаку

13:05

Аэропорт Алеппо впервые за восемь лет принял самолет из Дамаска

12:40

Эрдоган напомнил Сирии о своем ультиматуме по Идлибу

11:45

В Москве скончался автор памятника на Поклонной горе

08:55

Экс-министра здравоохранения Омской области нашли мертвым

08:00

Чиновник Минкульта признал вину в многомиллионных хищениях

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Вести.Регионы

Показать все новости

Вести.Наука

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Сегодня

Шойгу встретился с Хафтаром. Военачальники обсудили ситуацию в Ливии

Шойгу встретился с Хафтаром. Военачальники обсудили ситуацию в Ливии

52 минуты назад
Путин возложил красные розы к памятнику Собчаку

Путин возложил красные розы к памятнику Собчаку

1 час назад
В Китае от коронавируса умерли режиссер Чан Кай и вся его семья

В Китае от коронавируса умерли режиссер Чан Кай и вся его семья

1 час назад
Песков: опыт и талант Суркова найдут свое применение

Песков: опыт и талант Суркова найдут свое применение

1 час назад
Телеканал "Россия 24" перечислит имена погибших на войне

Телеканал "Россия 24" перечислит имена погибших на войне

20 минут назад
Как вычислить электронные письма от мошенников: 10 приёмов

Как вычислить электронные письма от мошенников: 10 приёмов

1 час назад
Во времена СССР арестовали бы: Антонов высказался о современной эстраде

Во времена СССР арестовали бы: Антонов высказался о современной эстраде

27 минут назад
Первые "Панцири" доберутся до Сербии в ближайшее время

Первые "Панцири" доберутся до Сербии в ближайшее время

2 часа назад
Эрдоган напомнил Сирии о своем ультиматуме по Идлибу

Эрдоган напомнил Сирии о своем ультиматуме по Идлибу

2 часа назад
Огненное ДТП унесло четыре жизни на трассе в Пермском крае. Видео

Огненное ДТП унесло четыре жизни на трассе в Пермском крае. Видео

1 час назад
Это не йогурт: врачи назвали причину смерти двухлетней девочки из Новосибирска

Это не йогурт: врачи назвали причину смерти двухлетней девочки из Новосибирска

3 часа назад
Марадоне прямо во время матча передали неизвестное вещество. Видео

Марадоне прямо во время матча передали неизвестное вещество. Видео

1 час назад
Отмечал выход на свободу: рецидивиста с 11 судимостями отправили в колонию на два года

Отмечал выход на свободу: рецидивиста с 11 судимостями отправили в колонию на два года

2 часа назад
"Холоп" поставил рекорд в Европе, а в США просят продлить его прокат

"Холоп" поставил рекорд в Европе, а в США просят продлить его прокат

3 часа назад
"Лёд 2" ставит рекорды: фильм Жоры Крыжовникова покоряет сердца зрителей

"Лёд 2" ставит рекорды: фильм Жоры Крыжовникова покоряет сердца зрителей

17 часов назад
Нужна помощь: Егора Митрохина спасет внутривенное питание

Нужна помощь: Егора Митрохина спасет внутривенное питание

17.02.2020 08:25
"Ну-ка, все вместе!": итоги третьего конкурсного дня

"Ну-ка, все вместе!": итоги третьего конкурсного дня

16.02.2020 20:04
Уволен главврач больницы, откуда сбежали пациенты с подозрением на коронавирус

Уволен главврач больницы, откуда сбежали пациенты с подозрением на коронавирус

1 час назад
Пакистан испытал новую крылатую ракету

Пакистан испытал новую крылатую ракету

1 час назад
В Екатеринбурге мужчина получил по голове куском льда со снегом, упавшим с крыши. Видео

В Екатеринбурге мужчина получил по голове куском льда со снегом, упавшим с крыши. Видео

1 час назад
Майора оштрафовали на 2 миллиона за взятку на скафандрах

Майора оштрафовали на 2 миллиона за взятку на скафандрах

1 час назад
Госдума одобрила расширение программы маткапитала

Госдума одобрила расширение программы маткапитала

2 часа назад
На матч чемпионата мира по хоккею Россия – Швейцария проданы все билеты

На матч чемпионата мира по хоккею Россия – Швейцария проданы все билеты

2 часа назад
Крупнейшую птицу Австралии заметили бегущей по воронежской дороге

Крупнейшую птицу Австралии заметили бегущей по воронежской дороге

2 часа назад
Крупнейшее исследование коронавируса охватило 44 тысячи случаев заражения

Крупнейшее исследование коронавируса охватило 44 тысячи случаев заражения

2 часа назад
Маршруты зимней Костромы

Маршруты зимней Костромы

2 часа назад
Песков: санкции США против "дочек" "Роснефти" незаконны, работа с Венесуэлой продолжится

Песков: санкции США против "дочек" "Роснефти" незаконны, работа с Венесуэлой продолжится

2 часа назад
Сын певицы Екатерины Семеновой попал в больницу с микроинсультом

Сын певицы Екатерины Семеновой попал в больницу с микроинсультом

2 часа назад
Растительные средства для похудения не избавляют от лишнего веса

Растительные средства для похудения не избавляют от лишнего веса

2 часа назад
Квартиры в новостройках России за 6 лет подорожали на 40 процентов

Квартиры в новостройках России за 6 лет подорожали на 40 процентов

3 часа назад
Минюст США сообщил об аресте обвиненного в работе на Москву мексиканца

Минюст США сообщил об аресте обвиненного в работе на Москву мексиканца

3 часа назад
Экс-премьер Австралии: власти Малайзии связывают крушение MH370 с самоубийством пилота

Экс-премьер Австралии: власти Малайзии связывают крушение MH370 с самоубийством пилота

3 часа назад
Как меняются вкусы детей относительно мультфильмов

Как меняются вкусы детей относительно мультфильмов

3 часа назад
В Москве скончался автор памятника на Поклонной горе

В Москве скончался автор памятника на Поклонной горе

3 часа назад
Мошенники попытались нажиться на "президентских" выплатах ко Дню Победы

Мошенники попытались нажиться на "президентских" выплатах ко Дню Победы

3 часа назад
Минобороны закажет несколько десятков обновленных истребителей-бомбардировщиков

Минобороны закажет несколько десятков обновленных истребителей-бомбардировщиков

3 часа назад
Сотрудница почты спасла замерзавшую старушку

Сотрудница почты спасла замерзавшую старушку

4 часа назад
Испытан солнцелёт, способный год обходиться без посадки

Испытан солнцелёт, способный год обходиться без посадки

4 часа назад
2 пункта из 13: Украина саботирует Минские соглашения

2 пункта из 13: Украина саботирует Минские соглашения

4 часа назад
На границе России задержан наркокурьер с 20 килограммами героина

На границе России задержан наркокурьер с 20 килограммами героина

4 часа назад
Синоптики объяснили причины теплой зимы и посоветовали не убирать теплую одежду

Синоптики объяснили причины теплой зимы и посоветовали не убирать теплую одежду

5 часов назад
Бывший бойфренд выкинул голливудского сексопатолога с балкона

Бывший бойфренд выкинул голливудского сексопатолога с балкона

5 часов назад
Mail.Ru Group тестирует "персональный телеканал"

Mail.Ru Group тестирует "персональный телеканал"

5 часов назад
Павленский ответил на обвинения в том, что он агент Кремля

Павленский ответил на обвинения в том, что он агент Кремля

5 часов назад
Экс-министра здравоохранения Омской области нашли мертвым

Экс-министра здравоохранения Омской области нашли мертвым

6 часов назад
Очередное обновление Windows 10 удаляет файлы и сбрасывает настройки

Очередное обновление Windows 10 удаляет файлы и сбрасывает настройки

6 часов назад
Чиновник Минкульта признал вину в многомиллионных хищениях

Чиновник Минкульта признал вину в многомиллионных хищениях

7 часов назад
Грандиозное шоу с участием ансамбля "Эльбрус" и Астраханского ансамбля песни и танца пройдет в Доме музыки

Грандиозное шоу с участием ансамбля "Эльбрус" и Астраханского ансамбля песни и танца пройдет в Доме музыки

18.02.2020 12:12
"ПраймТайм": мировая премьера мюзикла

"ПраймТайм": мировая премьера мюзикла

16.02.2020 23:02
Премьера в "Театриуме на Серпуховке": пластический спектакль "Букашки. Фантазия!"

Премьера в "Театриуме на Серпуховке": пластический спектакль "Букашки. Фантазия!"

6 часов назад

Вы можете получать оповещения от vesti.ru в вашем браузере

Подписаться Отменить подписку