  • USD
    63.7698
  • EUR
    69.0882
  • IMOEX
    3116.26
  • RTSI
    1541.83
  • DJA
    9672.37
  • NASDAQ
    9802.57
  • BRENT
    58.55
  • ГАЗПРОМ
    232.22
  • Газпрнефть
    458.1
  • Роснефть
    466.8
  • АЛРОСА
    81.44
  • Сбербанк
    250.1
19 февраля 202017:49

ЦБ назвал регионы с наибольшими и наименьшими киберкражами

EPA

Банк России впервые опубликовал годовую статистику киберхищений со счетов банков.

Кибермошенники больше всего воруют со счетов клиентов в Москве (339,522 тысячи случаев, похищено 2,6 миллиарда рублей), Санкт-Петербурге (13,403 тысячи случаев, 402,9 миллиона рублей) и в Костромской области (46,353 случаев,  286 миллионов рублей). Это "тройка" лидеров.

Далее в топ-10 расположились:

4. Свердловская область (1,920 тысячи случаев, украдено 70,745 миллиона рублей)

5. Ульяновская область (2 случая, украдено 31,576 миллиона рублей)

6. Амурская область (2,627 тысячи случаев, 25,329 миллиона рублей)

7. Республика Татарстан (1,547 тысячи случаев, 19,837 миллиона рублей)

8. Тюменская область (1,605 тысячи случаев, 13,726 миллиона рублей)

9. Приморский край (1,384 тысячи случаев, 10,812 миллиона рублей)

10. Удмуртская Республика (170 случаев 7,222 миллиона рублей).

Наименьшие киберкражи в Республике Коми (1 случай, похищено всего 70 рублей), Кемеровской области (5 случаев, 2,46 тысячи рублей), Иркутской области (2 случая, украдено 6,95 тысячи рублей).

На четвертом месте среди регионов по наименьшим киберкражам — Ярославская область (1 случай, 9 тысяч рублей), на пятом — Омская область (1 случай, 9,59 тысячи рублей), на шестом — Владимирская область (1 случай, 10 тысяч рублей), на седьмом — Чувашская Республика (5 случаев, 14,55 тысячи рублей), на восьмом — Астраханская область (1 случай, 15,96 тысячи рублей), на девятом — Рязанская область (4 случая, украдено 29,77 тысячи рублей), Саратовская область (6 случаев, 44,55 тысячи рублей).

В 2019 году банки сообщили о 572 тысячах незаконных операций, совершенных без согласия клиентов. В итоге мошенники украли со счетов физических лиц около 5,7 миллиарда рублей.  Около 3 миллиардов рублей — большая часть денег граждан — похищены при оплате товаров и услуг в интернете. Через системы онлайн-банкинга было незаконно списано 2,2 миллиарда рублей. Через банкоматы и платежные терминалы в прошлом году похищено 525 миллионов рублей.

Россияне становятся жертвами по двум причинам – из-за собственного доверия и новых технологий кражи данных.

В 2019 году 7 из 10 хищений со счетов проведены с применением методов социальной инженерии. Клиент либо сам переводит деньги мошеннику, и банк уже не в состоянии вернуть деньги, потому что они сразу снимаются из банкомата. Либо при помощи различных психологических уловок мошенники узнают данные карты клиента. Это, как правило, делается через мошеннические "колл-центры", которые якобы представляют банки, или интернет-магазины.

По закону банк обязан компенсировать клиенту похищенные средства только в случае, если клиент не нарушал условия договора: не сообщал данные, разглашение которых привело к потере денег. Это номер карты, пароль из СМС, СVV-код.

Сейчас

18:05

ФСБ рассказала об источнике "минирований" в России

17:45

Фуркад выиграл индивидуальную гонку на чемпионате мира, Поршнев – 11-й

15:00

В столичном регионе ФСБ задержаны 7 экстремистов

14:30

Путин возложил красные розы к памятнику Собчаку

13:05

Аэропорт Алеппо впервые за восемь лет принял самолет из Дамаска

12:40

Эрдоган напомнил Сирии о своем ультиматуме по Идлибу

11:45

В Москве скончался автор памятника на Поклонной горе

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Вести.Регионы

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Вести.Наука

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Сегодня

Социальные пенсии в России повышаются с 1 апреля

Социальные пенсии в России повышаются с 1 апреля

2 часа назад
Путин рассказал, что у него не самая большая зарплата в стране

Путин рассказал, что у него не самая большая зарплата в стране

2 часа назад
Экс-полицейский рассказал, кто велел подбросить наркотики Голунову

Экс-полицейский рассказал, кто велел подбросить наркотики Голунову

1 час назад
Песков: опыт и талант Суркова найдут свое применение

Песков: опыт и талант Суркова найдут свое применение

4 часа назад

Трансляции

Завтра, 20 февраля

11:00

Заседание Правительства РФ
15:00

Брифинг Марии Захаровой
Все трансляции
Телеканал "Россия 24" перечислит имена погибших на войне

Телеканал "Россия 24" перечислит имена погибших на войне

3 часа назад
Как вычислить электронные письма от мошенников: 10 приёмов

Как вычислить электронные письма от мошенников: 10 приёмов

4 часа назад
Юрий Антонов рассказал, как приобщил Пола Маккартни к советской эстраде

Юрий Антонов рассказал, как приобщил Пола Маккартни к советской эстраде

1 час назад
Путин возложил красные розы к памятнику Собчаку

Путин возложил красные розы к памятнику Собчаку

3 часа назад
В Китае от коронавируса умерли режиссер Чан Кай и вся его семья

В Китае от коронавируса умерли режиссер Чан Кай и вся его семья

4 часа назад
Первые "Панцири" доберутся до Сербии в ближайшее время

Первые "Панцири" доберутся до Сербии в ближайшее время

5 часов назад
Огненное ДТП унесло четыре жизни на трассе в Пермском крае. Видео

Огненное ДТП унесло четыре жизни на трассе в Пермском крае. Видео

4 часа назад
Это не йогурт: врачи назвали причину смерти двухлетней девочки из Новосибирска

Это не йогурт: врачи назвали причину смерти двухлетней девочки из Новосибирска

6 часов назад
Марадоне прямо во время матча передали неизвестное вещество. Видео

Марадоне прямо во время матча передали неизвестное вещество. Видео

3 часа назад
Отмечал выход на свободу: рецидивиста с 11 судимостями отправили в колонию на два года

Отмечал выход на свободу: рецидивиста с 11 судимостями отправили в колонию на два года

5 часов назад
Тиран или великий деятель: стартовали съемки исторического сериала "Грозный"

Тиран или великий деятель: стартовали съемки исторического сериала "Грозный"

34 минуты назад
"Холоп" поставил рекорд в Европе, а в США просят продлить его прокат

"Холоп" поставил рекорд в Европе, а в США просят продлить его прокат

6 часов назад
"Лёд 2" ставит рекорды: фильм Жоры Крыжовникова покоряет сердца зрителей

"Лёд 2" ставит рекорды: фильм Жоры Крыжовникова покоряет сердца зрителей

20 часов назад
Нужна помощь: Егора Митрохина спасет внутривенное питание

Нужна помощь: Егора Митрохина спасет внутривенное питание

17.02.2020 08:25
Фуркад выиграл индивидуальную гонку на чемпионате мира, Поршнев – 11-й

Фуркад выиграл индивидуальную гонку на чемпионате мира, Поршнев – 11-й

34 минуты назад
Жительница Люберец родила десятого ребенка

Жительница Люберец родила десятого ребенка

57 минут назад
В японском порту сняли на видео двух огромных сельдяных королей

В японском порту сняли на видео двух огромных сельдяных королей

1 час назад
Революция? Бактериальные нанопроволоки вырабатывают ток из влажного воздуха

Революция? Бактериальные нанопроволоки вырабатывают ток из влажного воздуха

1 час назад
Предложено запретить россиянам слушать музыку в транспорте без наушников

Предложено запретить россиянам слушать музыку в транспорте без наушников

1 час назад
Ученика, избившего учительницу, перевели на домашнее обучение

Ученика, избившего учительницу, перевели на домашнее обучение

2 часа назад
Бен Аффлек отказался от роли Бэтмена, поскольку боялся "упиться до смерти"

Бен Аффлек отказался от роли Бэтмена, поскольку боялся "упиться до смерти"

2 часа назад
Пожилая женщина протащила на поводке плачущего ребенка и попала на видео

Пожилая женщина протащила на поводке плачущего ребенка и попала на видео

2 часа назад
Молодая возлюбленная бросила Аль Пачино, потому что он скупой старик

Молодая возлюбленная бросила Аль Пачино, потому что он скупой старик

2 часа назад
Шойгу встретился с Хафтаром. Военачальники обсудили ситуацию в Ливии

Шойгу встретился с Хафтаром. Военачальники обсудили ситуацию в Ливии

3 часа назад
Уволен главврач больницы, откуда сбежали пациенты с подозрением на коронавирус

Уволен главврач больницы, откуда сбежали пациенты с подозрением на коронавирус

3 часа назад
Пакистан испытал новую крылатую ракету

Пакистан испытал новую крылатую ракету

4 часа назад
В Екатеринбурге мужчина получил по голове куском льда со снегом, упавшим с крыши. Видео

В Екатеринбурге мужчина получил по голове куском льда со снегом, упавшим с крыши. Видео

4 часа назад
Майора оштрафовали на 2 миллиона за взятку на скафандрах

Майора оштрафовали на 2 миллиона за взятку на скафандрах

4 часа назад
Госдума одобрила расширение программы маткапитала

Госдума одобрила расширение программы маткапитала

4 часа назад
На матч чемпионата мира по хоккею Россия – Швейцария проданы все билеты

На матч чемпионата мира по хоккею Россия – Швейцария проданы все билеты

4 часа назад
Крупнейшую птицу Австралии заметили бегущей по воронежской дороге

Крупнейшую птицу Австралии заметили бегущей по воронежской дороге

5 часов назад
Крупнейшее исследование коронавируса охватило 44 тысячи случаев заражения

Крупнейшее исследование коронавируса охватило 44 тысячи случаев заражения

5 часов назад
Маршруты зимней Костромы

Маршруты зимней Костромы

5 часов назад
Песков: санкции США против "дочек" "Роснефти" незаконны, работа с Венесуэлой продолжится

Песков: санкции США против "дочек" "Роснефти" незаконны, работа с Венесуэлой продолжится

5 часов назад
Сын певицы Екатерины Семеновой попал в больницу с микроинсультом

Сын певицы Екатерины Семеновой попал в больницу с микроинсультом

5 часов назад
Растительные средства для похудения не избавляют от лишнего веса

Растительные средства для похудения не избавляют от лишнего веса

5 часов назад
Квартиры в новостройках России за 6 лет подорожали на 40 процентов

Квартиры в новостройках России за 6 лет подорожали на 40 процентов

5 часов назад
Минюст США сообщил об аресте обвиненного в работе на Москву мексиканца

Минюст США сообщил об аресте обвиненного в работе на Москву мексиканца

6 часов назад
Как меняются вкусы детей относительно мультфильмов

Как меняются вкусы детей относительно мультфильмов

6 часов назад
В Москве скончался автор памятника на Поклонной горе

В Москве скончался автор памятника на Поклонной горе

6 часов назад
Синоптики объяснили причины теплой зимы и посоветовали не убирать теплую одежду

Синоптики объяснили причины теплой зимы и посоветовали не убирать теплую одежду

8 часов назад
Бывший бойфренд выкинул голливудского сексопатолога с балкона

Бывший бойфренд выкинул голливудского сексопатолога с балкона

8 часов назад
Павленский ответил на обвинения в том, что он агент Кремля

Павленский ответил на обвинения в том, что он агент Кремля

8 часов назад
Грандиозное шоу с участием ансамбля "Эльбрус" и Астраханского ансамбля песни и танца пройдет в Доме музыки

Грандиозное шоу с участием ансамбля "Эльбрус" и Астраханского ансамбля песни и танца пройдет в Доме музыки

18.02.2020 12:12
"ПраймТайм": мировая премьера мюзикла

"ПраймТайм": мировая премьера мюзикла

16.02.2020 23:02
Премьера в "Театриуме на Серпуховке": пластический спектакль "Букашки. Фантазия!"

Премьера в "Театриуме на Серпуховке": пластический спектакль "Букашки. Фантазия!"

9 часов назад

Вы можете получать оповещения от vesti.ru в вашем браузере

Подписаться Отменить подписку