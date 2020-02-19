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19 февраля 202017:19

Facebook хотят оштрафовать на $9 млрд. за уход от налогов в Ирландии

EPA

Налоговая служба (IRS) просит суд Сан-Франциско обязать Facebook выплатить более 9 миллиардов долларов. Ведомство утверждают, что Facebook перевела прибыль в Ирландию, чтобы избежать повышения налогов в США.

Судебный процесс, который, как ожидает Facebook, займет три-четыре недели. Для дачи показаний вызваны глава аппаратного обеспечения Эндрю Босворт и главный технолог компании Майка Шрепфер. Обвинения сосредоточены вокруг того, как крупнейшая социальная сеть оценила интеллектуальную собственность, такую как программное обеспечение и торговые марки, переданные ирландской дочерней компании в 2010 году. 

Налоговая служба утверждает, что Facebook "предприняла попытки принизить стоимость нематериальных активов — ред.] для целей трансфертного ценообразования". Это относится к внутренним операциям, осуществляемым транснациональными компаниями с целью фиксировать большую часть своих доходов и прибыли в режимах с низким налогообложением.

В соответствии с договоренностью, дочерние компании Facebook платят роялти материнской компании, расположенной в США, за доступ к торговой марке, пользователям и технологиям платформы. С 2010 по 2016 год Facebook Ireland выплатила американской Facebook более 14 млрд. долларов в виде роялти и платежей по долевому участию в расходах, утверждается в иске.

Режим выплат корпоративного налога в Ирландии считается одним из самых привлекательных в мире благодаря сочетанию низких налоговых ставок и множеству договоров об избежании двойного налогообложения, которые Ирландские резидентские компании могут использовать себе на благо.

Facebook не раскрыла налоговую ставку, по которой она платила за свой ирландский бизнес десять лет назад. Ставка корпоративного налога в Ирландии составляла 12,5 процента по сравнению с 35-процентной ставкой федерального налога в США в то время.

В 2010 году Facebook оценила активы в 6,5 млрд долларов, но IRS считает, что их реальная стоимость составляла 21 млрд долларов. Facebook в недавнем отчете по форме 10-K отметила, что если IRS выиграет дело, компании придется заплатить дополнительные 9 млрд долларов в виде федеральных налогов, процентов и штрафов.

Facebook опровергает обвинения налоговиков. Компания утверждает, что оценка активов была связана с тем, что в то время Facebook развивала международные продажи рекламы и строила свой мобильный бизнес, где "успех не был гарантирован". 

В своем вступительном заявлении в суде во вторник IRS утверждала, что 2010 год был годом "безудержного роста" для Facebook, которая стала интернациональной и глобальной соцсетью и перешла от экспериментальной рекламной платформы к налаженному бизнесу. 

Дело против Facebook начинается рассматриваться через два дня после того, как основатель и генеральный директор компании Марк Цукерберг написал в колонке для Financial Times о поддержке инициативы Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) "по созданию справедливых глобальных налоговых правил для Интернета".

Государственные чиновники договорились обсудить новые правила налогообложения и размера прибыли для компаний, которые не имеют физического присутствия на рынке, но, тем не менее, обслуживают граждан, заявила в прошлом месяце ОЭСР. Все большее число стран готовят национальные налоговые законы из-за отсутствия глобального пересмотра правил, несмотря на угрозу ответных действий Вашингтона в отношении торговых тарифов.

Чиновники намерены достичь договоренности к концу 2020 года. Если соглашение в рамках ОЭСР не будет подписано, то европейские власти будут добиваться принятия соответствующего законопроекта на уровне ЕС.

Многие страны жалуются на то, что американские технологические компании платят слишком мало подоходного налога на территориях, где у них есть пользователи, и до сих пор большинство из них воздерживалось от взимания собственных национальных налогов. Впрочем, некоторые европейские страны, такие как Великобритания или Канада, потенциально готовы к введению нового налогового режима для американских IT-компаний.

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