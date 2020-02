В Америке застрелили 20-летнего рэпера Pop Smoke

В Лос-Анджелесе убит 20-летний рэпер Pop Smoke (настоящее имя Башар Джексон). Трагический инцидент произошел в доме исполнителя.

О случившемся сообщает таблоид TMZ. По предварительным данным, двое грабителей в масках ворвались в дом рэпера, который располагается в Голливуде, около 4:30 утра. Преступники несколько раз выстрелили в Pop Smoke. Американского артиста доставили в больницу, где он скончался. После случившегося злоумышленники пустились в бега.

В настоящее время убийц разыскивает американская полиция. В настоящее время они не опознаны.

Весной 2019 года рэпер выпустил клип на песню Welcome to the Party, который набрал более двадцати миллионов просмотров. В настоящее время на страницу Pop Smoke в Instagram подписаны более миллиона человек.