19 февраля 202021:15 Анна Балан

Мать хочет вернуть сына, которым занималась только прабабушка

Мать хочет вернуть сына, которым занималась только прабабушка

Симоновский суд Москвы решает судьбу четырехлетнего мальчика, которого прабабушка угрожала выбросить из окна, не желая отдавать в приют. Эта история случилась в конце января. Тогда органы опеки пришли, чтобы забрать ребенка, поскольку его мать ограничили в родительских правах. И вот теперь мама решила вернуть сына.

На предварительные слушания Лилия Казанцева пришла в сопровождении адвоката. Кипа бумаг руках — скорее всего документы, которые она должна представить суду. Почти год назад ее ограничили в родительских правах — сейчас она пытается это решение оспорить.

По настоянию органов опеки, чтобы вернуть себе право воспитывать ребенка, Казанцева должна была устроиться на работу и пройти курс психологической реабилитации. Поскольку дело касается несовершеннолетнего, сегодняшнее заседание объявили закрытым.

Эта история получила огласку, когда месяц назад органы опеки предприняли очередную попытку забрать мальчика. 70-летняя прабабушка — а именно с ней тогда находился ребенок — отказывалась его отдавать. Судебным пришлось брать квартиру штурмом.

"Кто-то спрашивает: а что ты будешь делать, если мы сейчас дверь сломаем и зайдем? И у меня почему-то сработало, понимаете вот просто, абсолютно бесцельно, безо всего, без, без всякого, просто я говорила "да прыгать в окно буду!" Вот эти слова они взяли за основу, нервы уже, наверно, откровенно говоря сдали", — поясняет Раиса Казанцева, прабабушка мальчика.

Ребенка отправили в центр социальной защиты. Мы поговорили с соседями и выяснили, что мальчиком действительно занималась только прабабушка. Мать дома появлялась редко.

"Как раз, видимо, он родился, с коляской она вышла. Такой пожилой человек катит коляску, я еще подумала "вот станет ей плохо", — рассказала соседка.

"Говорю: а вам-то кто-то помогает, на что вы живете? "На пенсию". Я говорю: ну а как вы ребенка такого маленького? "Мне никто не помогает", — сообщила другая соседка.

Лилии Казанцевой чуть больше двадцати, ее саму воспитывала бабушка. Утверждает, что устроилась на работу, погасила долги и очень хочет вернуть сына: "Ребёнок здоров, в деньгах мы не нуждаемся. Всё нормально. Я фельдшером работаю в детской поликлинике".

В свою очередь, представители органов опеки говорят, что готовы помогать и сделают всё возможное, чтобы мальчик снова жил дома.

Следующее заседание состоится только через месяц. А пока разбирательства продолжаются четырехлетний сын Лилии Казанцевой будет оставаться в центре социальной защиты.

Сейчас

18:05

ФСБ рассказала об источнике "минирований" в России

17:45

Фуркад выиграл индивидуальную гонку на чемпионате мира, Поршнев – 11-й

15:00

В столичном регионе ФСБ задержаны 7 экстремистов

14:30

Путин возложил красные розы к памятнику Собчаку

13:05

Аэропорт Алеппо впервые за восемь лет принял самолет из Дамаска

12:40

Эрдоган напомнил Сирии о своем ультиматуме по Идлибу

11:45

В Москве скончался автор памятника на Поклонной горе

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Вести.Регионы

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Вести.Наука

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Сегодня

Две недели карантина истекли. Обитатели тюменского санатория возвращаются домой

Две недели карантина истекли. Обитатели тюменского санатория возвращаются домой

1 час назад
Песков и Эрдоган высказались на тему "худшего сценария" для Сирии

Песков и Эрдоган высказались на тему "худшего сценария" для Сирии

3 часа назад
Экс-полицейский рассказал, кто велел подбросить наркотики Голунову

Экс-полицейский рассказал, кто велел подбросить наркотики Голунову

4 часа назад
Поправки в Конституцию: чиновникам могут запретить недвижимость за рубежом

Поправки в Конституцию: чиновникам могут запретить недвижимость за рубежом

25 минут назад

Трансляции

Завтра, 20 февраля

11:00

Заседание Правительства РФ
15:00

Брифинг Марии Захаровой
Все трансляции
С Diamond Princess отпустили 500 пассажиров: организацию карантина на лайнере назвали "ужасающей"

С Diamond Princess отпустили 500 пассажиров: организацию карантина на лайнере назвали "ужасающей"

43 минуты назад
Путин рассказал, что у него не самая большая зарплата в стране

Путин рассказал, что у него не самая большая зарплата в стране

6 часов назад
Как вычислить электронные письма от мошенников: 10 приёмов

Как вычислить электронные письма от мошенников: 10 приёмов

7 часов назад
Юрий Антонов рассказал, как приобщил Пола Маккартни к советской эстраде

Юрий Антонов рассказал, как приобщил Пола Маккартни к советской эстраде

4 часа назад
В Китае от коронавируса умерли режиссер Чан Кай и вся его семья

В Китае от коронавируса умерли режиссер Чан Кай и вся его семья

7 часов назад
Песков: опыт и талант Суркова найдут свое применение

Песков: опыт и талант Суркова найдут свое применение

7 часов назад
Вылечившегося от ОРВИ китайца убили в Курской области

Вылечившегося от ОРВИ китайца убили в Курской области

2 часа назад
Социальные пенсии в России повышаются с 1 апреля

Социальные пенсии в России повышаются с 1 апреля

5 часов назад
Тиран или великий деятель: стартовали съемки исторического сериала "Грозный"

Тиран или великий деятель: стартовали съемки исторического сериала "Грозный"

3 часа назад
Телеканал "Россия 24" перечислит имена погибших на войне

Телеканал "Россия 24" перечислит имена погибших на войне

6 часов назад
"Лёд 2" ставит рекорды: фильм Жоры Крыжовникова покоряет сердца зрителей

"Лёд 2" ставит рекорды: фильм Жоры Крыжовникова покоряет сердца зрителей

23 часа назад
Нужна помощь: Егора Митрохина спасет внутривенное питание

Нужна помощь: Егора Митрохина спасет внутривенное питание

17.02.2020 08:25
Кощунство над памятью: эстонский парламент принял резолюцию по Второй мировой

Кощунство над памятью: эстонский парламент принял резолюцию по Второй мировой

25 минут назад
Павленский удивлен благосклонность французского суда, но разочарован отсутствием свободы слова

Павленский удивлен благосклонность французского суда, но разочарован отсутствием свободы слова

26 минут назад
"Впереди реабилитация": Сотникова рассказала о прошедшей операции

"Впереди реабилитация": Сотникова рассказала о прошедшей операции

50 минут назад
По медицинским показаниям два российских космонавта заменены на дублеров

По медицинским показаниям два российских космонавта заменены на дублеров

1 час назад
Еще одну жительницу Петербурга госпитализируют через суд

Еще одну жительницу Петербурга госпитализируют через суд

2 часа назад
Бытовая ссора или конкуренция: в Калининграде расследуют двойное убийство на рынке

Бытовая ссора или конкуренция: в Калининграде расследуют двойное убийство на рынке

2 часа назад
В Америке застрелили 20-летнего рэпера Pop Smoke

В Америке застрелили 20-летнего рэпера Pop Smoke

2 часа назад
Первая британка получила право носить бордовый берет десантника

Первая британка получила право носить бордовый берет десантника

2 часа назад
Анонимы, сообщающие о "минированиях", сменили сервис для рассылки угроз

Анонимы, сообщающие о "минированиях", сменили сервис для рассылки угроз

3 часа назад
Родители, сажавшие семилетнего сына на цепь, получили по 3,5 года колонии

Родители, сажавшие семилетнего сына на цепь, получили по 3,5 года колонии

3 часа назад
Фуркад выиграл индивидуальную гонку на чемпионате мира, Поршнев – 11-й

Фуркад выиграл индивидуальную гонку на чемпионате мира, Поршнев – 11-й

3 часа назад
Жительница Люберец родила десятого ребенка

Жительница Люберец родила десятого ребенка

4 часа назад
В японском порту сняли на видео двух огромных сельдяных королей

В японском порту сняли на видео двух огромных сельдяных королей

4 часа назад
Революция? Бактериальные нанопроволоки вырабатывают ток из влажного воздуха

Революция? Бактериальные нанопроволоки вырабатывают ток из влажного воздуха

4 часа назад
Предложено запретить россиянам слушать музыку в транспорте без наушников

Предложено запретить россиянам слушать музыку в транспорте без наушников

5 часов назад
Ученика, избившего учительницу, перевели на домашнее обучение

Ученика, избившего учительницу, перевели на домашнее обучение

5 часов назад
Бен Аффлек отказался от роли Бэтмена, поскольку боялся "упиться до смерти"

Бен Аффлек отказался от роли Бэтмена, поскольку боялся "упиться до смерти"

5 часов назад
Молодая возлюбленная бросила Аль Пачино, потому что он скупой старик

Молодая возлюбленная бросила Аль Пачино, потому что он скупой старик

6 часов назад
Шойгу встретился с Хафтаром. Военачальники обсудили ситуацию в Ливии

Шойгу встретился с Хафтаром. Военачальники обсудили ситуацию в Ливии

6 часов назад
Уволен главврач больницы, откуда сбежали пациенты с подозрением на коронавирус

Уволен главврач больницы, откуда сбежали пациенты с подозрением на коронавирус

6 часов назад
Марадоне прямо во время матча передали неизвестное вещество. Видео

Марадоне прямо во время матча передали неизвестное вещество. Видео

7 часов назад
Огненное ДТП унесло четыре жизни на трассе в Пермском крае. Видео

Огненное ДТП унесло четыре жизни на трассе в Пермском крае. Видео

7 часов назад
Первые "Панцири" доберутся до Сербии в ближайшее время

Первые "Панцири" доберутся до Сербии в ближайшее время

8 часов назад
Маршруты зимней Костромы

Маршруты зимней Костромы

8 часов назад
Отмечал выход на свободу: рецидивиста с 11 судимостями отправили в колонию на два года

Отмечал выход на свободу: рецидивиста с 11 судимостями отправили в колонию на два года

8 часов назад
"Холоп" поставил рекорд в Европе, а в США просят продлить его прокат

"Холоп" поставил рекорд в Европе, а в США просят продлить его прокат

9 часов назад
Как меняются вкусы детей относительно мультфильмов

Как меняются вкусы детей относительно мультфильмов

9 часов назад
Это не йогурт: врачи назвали причину смерти двухлетней девочки из Новосибирска

Это не йогурт: врачи назвали причину смерти двухлетней девочки из Новосибирска

9 часов назад
Грандиозное шоу с участием ансамбля "Эльбрус" и Астраханского ансамбля песни и танца пройдет в Доме музыки

Грандиозное шоу с участием ансамбля "Эльбрус" и Астраханского ансамбля песни и танца пройдет в Доме музыки

18.02.2020 12:12
Премьера в "Театриуме на Серпуховке": пластический спектакль "Букашки. Фантазия!"

Премьера в "Театриуме на Серпуховке": пластический спектакль "Букашки. Фантазия!"

12 часов назад

Вы можете получать оповещения от vesti.ru в вашем браузере

Подписаться Отменить подписку