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19 февраля 202021:45

Грядет финансовый кризис на Ближнем Востоке

Global Look Press

Компания Port and Free Zone World выкупит почти 20% акций дочерней компании DP World Ltd, одного из крупнейших портовых операторов в мире, на фондовой бирже NASDAQ Dubai. После выкупа акций компания DP World будет полностью принадлежать правительству Дубая. Кроме того, это поможет инвестиционной компании эмирата Dubai World погасить кредиты.

Все это явно последний признак того, что богатые нефтью страны на Ближнем Востоке пытаются укрепить бюджеты и финансы после падения цен на нефть в 2014 году.

«В контексте планируемого делистинга DP World Dubai World необходимо получить $5,15 млрд от PFZW, чтобы выполнить обязательства перед кредиторами коммерческих банков, и чтобы DP World могла реализовать свою стратегию без ограничений со стороны кредиторов Dubai World», — отметила компания DP World в понедельник.

В краткосрочной перспективе долг DP World будет расти. В краткосрочной перспективе компании придется взять на себя множество долгов по сделке, что заставило рейтинговые агентства Moody's и Fitch Ratings пересмотреть рейтинги DP World в сторону понижений.

«Эта сделка ослабит общий кредитный профиль DP World», — отметил Дион Бейт, вице-президент Moody's.

Согласно Fitch, DP World — пятый по величине портовый оператор в мире по валовой пропускной способности, действующий напрямую или через совместные предприятия. В его портфеле более 150 операций в более чем 45 странах. Сделка реализуется на фоне замедления экономического роста в Дубае.

Запланированное исключение DP World из биржи произошло в то время, когда экономический рост Дубая замедлился после падения цен на нефть в 2014 году. В 2018 году экономика Дубая выросла на 1,9% по сравнению с ростом на 3,1% в 2017 году.

«Замедление может быть вызвано сочетанием внешних факторов, таких как торговая война между Китаем и США, экономическая нестабильность между соседними странами и внутренние проблемы, такие как введение НДС в ОАЭ», — заявило правительство Дубая в Dubai Economic Report 2019.

Несмотря на восстановление цен на нефть в 2018 году, экономический рост Дубая не ускорился. В начале 2019 года компании в Дубае явно не испытывал оптимизма по поводу значительного восстановления экономического роста.

Экономика Дубая напрямую не зависит от нефти, чего не скажешь об экономике Абу-Даби, другого известного и важного эмирата в ОАЭ.

Много лет доходы Дубая зависели от сектора элитной недвижимости, туризма, логистики и финансовых услуг, а не от нефти, которой не так уж и много в Дубае, как в Абу-Даби.

Дубай не так изолирован от цен на нефть, как кажется. Тем не менее, как финансовая, логистическая и туристическая точка в регионе, экономика Дубая косвенно несет потери, когда нефтедолларов на Ближнем Востоке становится меньше, и когда правительства стран Персидского залива вводят налоги, снижая потребительские расходы, чтобы поправить ситуацию после падения цен на нефть. Частые геополитические вспышки в регионе сказываются на настроениях инвесторов и потребителей, усиливают глобальные тенденции, сдерживающие экономический рост Дубая, несмотря на тот факт, что прямые доходы от нефти — не основной источник доходов эмирата.

Во время мирового финансового кризиса 2008-2009 гг. богатый нефтью Абу-Даби пришел на помощь государственной инвестиционной фирме Dubai World, чтобы помочь ей погасить долги. Этот вид межправительственного бэйл-аута подчеркнул то, что диверсифицированная экономика, ориентированная на услуги, такая как в Дубае, нуждалась в нефтедолларах богатого нефтью Абу-Даби. Это помогло предотвратить дефолт по долгам ряда его государственных компаний во время финансового кризиса.

Казне разных стран на Ближнем Востоке нужно увеличить ненефтяные доходы.

Но если бы ОАЭ и его соседи по Персидскому заливу удовлетворили пиковый спрос на нефть в мире без ущерба, им потребовались бы более глубокие и неотложные реформы в экономике, источниках доходов и способах их расходов, чтобы сохранить финансовое здоровье в следующие 20 лет, отметил МВФ.

При нынешних темпах реформ, доходов и расходов, совокупное богатство 6 производителей нефти Совета сотрудничества стран Залива (Бахрейн, Кувейт, Оман, Катар, Саудовская Аравия и ОАЭ) в $2 трлн будет уничтожено к 2034 году, если они не ускорят фискальные реформы и не расширят свои ненефтяные доходы и ненефтяную долю в своих странах, заявил МВФ.

Дубай — яркий пример диверсифицированной экономики в сердце Ближнего Востока, богатого нефтью. Но когда страдают соседние страны, зависящие от нефти, рост Дубая замедляется. Регион зависит и будет зависеть от нефти, а при колебаниях цен на нефть Ближний Восток, зависимый от нефти, будет пытаться поправить состояние государственных бюджетов.

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