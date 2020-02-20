20 февраля 202000:04

"Опять смогу поднимать льва": Эдгард Запашный перенес операцию на позвоночнике

Эдгард Запашный /ТАСС

Эдгард Запашный перенес операцию на позвоночнике. Ранее директор Большого Московского цирка написал о предстоящей операции в своем Instagram. "Не дают мне покоя эти грыжи", — признался он. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Итак,в этот раз мной занимался один из лучших нейрохирургов страны профессор Шольц. Два часа общего наркоза и две грыжи на двух этажах позвоночника( 3 и 4, 4 и 5 позвонки)! Доктор сказал,что опять смогу поднимать Льва на плечах💪 Завтра( ровно через день после операции) мне разрешат встать и возможно вытащат трубку из спины! Чувствую себя хорошо- не люблю долго лежать 😬 Всем спасибо ещё раз😍🙏 So this time I was cured by one of the best neurosurgeons in the country, professor Sholtz. Two hours of general anesthesia. Two hernias in two levels of the spine (between the third and the fourth vertebra and between the fourth and the fifth one). The doctor said that I would be able to lift the lion again very soon💪 Tomorrow (exactly the day after the operation) I will be allowed to get out of the bed and maybe the stick from my back will be removed. I fell good. Don't like to lie for a long time. Did not get used to lie a lot😬 #запашный#такоебывает#такаяработа#мояжизнь#ялюблюцирк#zapashny#ilovecircus#mylife#russia#circus#germany #зож#клиника #позвоночник #россия#германия #болетьплохо #ilovemyjob#ямашина

Публикация от Эдгард Запашный🇷🇺 (@zapashny.ru) 19 Фев 2020 в 11:12 PST

Эдгард Запашный не впервые обращается к медикам из-за проблем со спиной. Он рассказал, что на этот раз попал к одному из лучших нейрохирургов страны — профессору Шольцу. Две грыжи "на двух этажах позвоночника" оперировали в течение двух часов под общим наркозом. Через день после операции уже можно будет вставать. "Чувствую себя хорошо, — написал Запашный. — Не люблю долго лежать". Он также рассказал подписчикам, что, по мнению доктора, он после выздоровления снова сможет "поднимать льва на плечах".

 

В сентябре 2019 года в немецкой клинике был прооперирован брат Эдгарда — Аскольд Запашный, художественный руководитель Большого Московского цирка.

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