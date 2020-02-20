"Опять смогу поднимать льва": Эдгард Запашный перенес операцию на позвоночнике

Эдгард Запашный перенес операцию на позвоночнике. Ранее директор Большого Московского цирка написал о предстоящей операции в своем Instagram. "Не дают мне покоя эти грыжи", — признался он.

Эдгард Запашный не впервые обращается к медикам из-за проблем со спиной. Он рассказал, что на этот раз попал к одному из лучших нейрохирургов страны — профессору Шольцу. Две грыжи "на двух этажах позвоночника" оперировали в течение двух часов под общим наркозом. Через день после операции уже можно будет вставать. "Чувствую себя хорошо, — написал Запашный. — Не люблю долго лежать". Он также рассказал подписчикам, что, по мнению доктора, он после выздоровления снова сможет "поднимать льва на плечах".

В сентябре 2019 года в немецкой клинике был прооперирован брат Эдгарда — Аскольд Запашный, художественный руководитель Большого Московского цирка.