Лига чемпионов. Гол Черышева не спас "Валенсию" от поражения "Аталанте"

На стадионе "Сан-Сиро" в Милане "Аталанта" из Бергамо встречалась в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов с испанской "Валенсией". "Летучие мыши" в первой выездной игре крупно уступили хозяевам поля со счетом 1:4. Единственный мяч у гостей забил Денис Черышев.

Российский полузащитник появился на поле лишь на 65-й минуте игры при счете 0:4. Россиянину хватило двух минут, чтобы пробить вратаря хозяев поля Пьерлиуджи Голлини.

ЧЕРЫШЕВ! Да, «Валенсия» разгромно проигрывает, но Денис вышел и моментально забил.



Досматриваем игру в приложении МАТЧ!https://t.co/j7y33CmgWn#АталантаВаленсия pic.twitter.com/sK6FzIsRu2 — Матч ТВ (@MatchTV) February 19, 2020

В составе же "Аталанты" дубль оформил Ханс Хатербур. Еще по мячу забили Йосип Иличич и Ремо Фройлер.

Ответная игра 1/8 финала между этими соперниками состоится 10 марта на поле "Валенсии".