Лидер оппозиции Эстонии: территориальные претензии к России - глупость

Территориальные претензии Эстонии к России – глупость и вредят безопасности республики. Об этом заявила лидер эстонской оппозиции Кая Каллас.

Каллас напомнила: при вступлении в НАТО Таллин подтвердил, что нет никаких претензий к России и нет никаких нерешенных споров, благодаря чему Эстония и вступила в альянс.

Каллас также подчеркнула, что для республики крайне важен пограничный договор с Россией, передает телеканал "Россия 24".