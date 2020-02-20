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Коронавирус 20 минут назад

20 февраля 202009:20 Алексей Головко

Карантин, дезинфекция и традиционная медицина: как в Ухане борются с коронавирусом

Карантин, дезинфекция и традиционная медицина: как в Ухане борются с коронавирусом

Несмотря на эпидемию, в Китае нет роста цен на продукты и ажиотажа в магазинах. Большинство учреждений работают в обычном режиме.

Девушка Полина из своего окна показывает, как сейчас выглядит Ухань. Город по-прежнему в карантине.

"В некоторых жилых комплексах введен карантин. Посторонний человек туда зайти не может, выйти оттуда без разрешения тоже нельзя. На семью только один человек раз в два-три дня может выйти на улицу", — рассказывает она.

Чаще всего этого дежурного по семье отправляют за покупками. В уханьских супермаркетах не людно, но и дефицита нет.


Уже больше двух тысяч человек стали жертвами коронавируса COVID-19, но уровень смертности от болезни уменьшается каждую неделю. И впервые с начала эпидемии в день выздоровело больше людей чем заразилось.

Главная медсестра госпиталя Хошэньшань, того самого, что построили всего за неделю в чистом поле, показывает систему шлюзов и другие предосторожности, которые должны не выпустить вирус из больницы.

"Это окошко, через которое мы передаем еду и другие вещи, имеет внутри ультрафиолетовый излучатель, который все дезинфицирует. Данные дверцы не могут быть открыты одновременно с двух сторон. Видите, если там открыто, то с этой стороны я ничего не могу сделать", — показывает медсестра.

Ради борьбы с болезнью Китай готов к экономическим потерям. За время эпидемии уже отменили 78 тысяч авиарейсов и вернули 13 миллионов билетов. И чем больше город, тем заметнее как он опустел.

Но что примечательно — в китайских магазинах нет ни ажиотажа, ни очередей, а цены даже на самые ходовые товары те же что и до эпидемии. Лишь повсюду усиленная дезинфекция и защищенные от дыхания покупателей кассиры.

"Если мы нарушим требования национального закона о ценообразовании во время эпидемии, то наказание будет очень суровым, — подчеркивает сотрудник магазина Янг Хонгун. — Поэтому сейчас мы держим цены на прежнем уровне и не планируем их менять на протяжении всего карантина".

Растет количество стран, куда проник вирус. Накануне Иран объявил о случаях заражения и сразу о двух смертельных исходах. А в Южной Корее одна 60-летняя женщина заразила сразу десятерых соседей, ходивших с ней в одну церковь, несмотря на предупреждение не собираться в людных местах.

В самом же Китае в борьбе с коронавирусом начали использовать и тысячелетний опыт традиционной медицины. Отвары трав, корень женьшеня, части различных животных в комбинации с современными препаратами дают результат. Жизненную энергию Ци, а вместе с ней и здоровье удалось вернуть уже сотне пациентов.

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