В Башкирии под тяжестью снега обрушился козырек школы

В Башкортостане из-за намокшего снега обрушился козырек общеобразовательной школы. ЧП произошло в селе Старосубхангулово Бурзянского района. К счастью, так как инцидент произошел ночью, никто не пострадал. Директор учреждения дал свои комментарии по поводу случившегося.

"Из-за снегопада и метели на козырьке навеса возле главного входа в школу накопилось много мокрого снега. Помимо этого появилась дополнительная нагрузка, так как сверху упала снежная глыба. Поэтому и обрушился козырек фасадного навеса. Но хочу отметить, что снег постоянно убирали. Я не держу бездельников. Здесь целый ряд обстоятельств. Я не снимаю с себя отвественности, но есть много вопросов и к строителям. Хорошо, что навес обрушился ночью и обошлось без пострадавших", — обратился к местным жителям Ахат Абдрахимов .

Теперь расследованием причин инцидента займется специальная комиссия, сообщает ГТРК "Башкортостан".

Напомним, 19 февраля на территории республики установилась аномальная погода — метель, мокрый снег, ливневый снегопад. Из-за этого даже ограничили проезд по трассе Уфа — Инзер — Серменево.