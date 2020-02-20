Стрелка из кальянных в Ханау нашли дома мертвым

Полиция земли Гессен нашла тела двух человек в квартире в Кессельштадте. Один из них — предполагаемый стрелок из кальянных в Ханау. Его жертвами стали девять человек, а еще пятеро были ранены. Стрелок поздним вечером 19 февраля вел огонь по посетителям кальянных в двух районах Ханау из окна своей машины. Сначала он открыл стрельбу на улице Хоймаркт на западе Ханау у кальянной "Полночь", а затем в городском районе Кессельштадт атаковал еще одну курительную — "Бар и кафе Арена". Среди погибших и раненных есть этнические курды.

Тело предполагаемого стрелка найдено утром 20 февраля по его домашнему адресу, сообщает "Интерфакс". Мужчина перед смертью также оставил письменное признание и видеообъяснение своих действий, добавляет ТАСС. Всего от действий стрелка погибли 11 человек, включая и его самого.

Правительство ФРГ выразило соболезнования всем родным и близким погибших в стрельбе в Ханау.

Город Ханау находится расположен в 30 километрах от Франкфурта-на-Майне. Его население превышает 96 тысяч человек.Ханау – город-порт на правом берегу Майна, при впадении в него Кинцига. Первое документальное упоминание о Ханау относится к 1143 году. Среди достопримечательностей города — Замок Штайнхайм, разрушенный в 1301 году Ульрихом I, церковь Марии Магдалены, музей в барочном стиле, построенный по задумке графа Филиппа Райнхарда фон Ханау-Лихтенберга, замок Филиппа, замок Штаймхайм.

Это уже второе массовое убийство в Германии с начала 2020 года. 24 января в общине Рот-ам-Зее в федеральной земле Баден-Вюртемберг 26-летний молодой человек застрелил пятерых человек — двух мужчин и трех женщин. Стрелок также покончил жизнь самоубийством. Все его жертвы были связаны родственными узами. Тогда полиция назвала инцидент семейной трагедией.