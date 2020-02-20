Новосибирского активиста возмутили спаривающиеся в музее животные

Выставка, посвященная брачным играм животных, возмутила общественника в Новосибирске. Он пожаловался на спаривающихся зверей и птиц в местном краеведческом музее.

Активист Новосибирского координационного совета в защиту общественной нравственности, культуры и традиционных семейных ценностей Иван Квасницкий счел недопустимым возрастной ценз 12+. По его мнению, чучела животных "в кульминационный момент их брачного поведения" – недопустимое зрелище для юных посетителей музея.

Выставка "Каждой твари по паре" петербургского генетика и художника-таксидермиста Павла Глазкова открылась в Новосибирском государственном краеведческом музее 14 февраля. В этой связи общественник написал открытое письмо, в котором потребовал принять меры "по предотвращению правонарушений против детей". Свое требование он направил местным властям, детскому омбудсмену и полиции.

"Закон гласит о том, что возрастная категория 12+ к этому еще не предрасположена. То, что учат они на уроках, – это учебный процесс, – цитирует Квасницкого "Вести. Новосибирск". – Здесь это находится в открытом общественном пространстве и специальное педалирование этой темы, по моему мнению, по мнению моих товарищей – это недопустимо".

Заместитель директора музея Юлия Шуклина сообщила РИА Новости, что в музей действительно поступили соответствующие запросы. Кроме того, на второй день работы выставки кто-то из посетителей вызвал полицию, однако стражи порядка не предъявили музею никаких претензий.

Шуклина добавила, что возрастное ограничение 12+ установили не просто так: это было "взвешенное решение" организаторов выставки.

"Мы обращались к юристам, в том числе сторонних организаций, и все однозначно сказали, что это ограничение является единственно возможным, – сказала она. – Никакого эротического контента там нет". Она уточнила, что активист обратил внимание только на экспонаты, посвященные спариванию животных, но упустил из вида части экспозиции, посвященные, в частности, материнству и воспитанию потомства у животных.