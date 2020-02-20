Рубль снизился к доллару и евро при открытии торгов

Доллар и евро немного выросли на старте торгов на Московской бирже. Рубль снизился по отношению к бивалютной корзине, свидетельствуют данные торгов.

Первые сделки по доллару прошли на ЕТС по 63,69-63,77 руб. По итогам первой минуты торгов курс американской валюты оказался на отметке 63,74 руб. — это на 16 копеек выше уровня закрытия предыдущей торговой сессии.

Курс евро составил 68,74 руб., повысившись на 4 копейки относительно отметки предыдущего закрытия.

Стоимость бивалютной корзины увеличилась на 10,6 копейки до 65,99 руб.

Нефть продолжает дорожать в четверг после резкого роста котировок накануне.

К 10:01 мск стоимость апрельских фьючерсов на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures выросла на 0,1% и составила $59,2 за баррель.

Цена контрактов на нефть WTI с поставкой в апреле на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) повысилась на 0,4% до $53,69 за баррель.

По итогам предыдущей торговой сессии фьючерсы на Brent подорожали на 2,4%. Цена контрактов на WTI к закрытию торгов в среду также подскочила на 2,4%.