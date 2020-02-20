Полузащитник "Челси" Канте пропустит около трех недель из-за травмы

Французский полузащитник лондонского "Челси" Н'Голо Канте, получивший травму в матче 26-го тура английской премьер-лиги против "Манчестер Юнайтед" (0:2), пропустит около трех недель.

Футболисту диагностировали разрыв второй степени в отводящей мышце. Как сообщает L`Equipe, хавбеку сборной Франции понадобится не менее трех недель для восстановления.

Таким образом, Н'Голо пропустит игру АПЛ против "Тоттенхэма", матч Кубка Англии против "Ливерпуля" и противостояние 1/8 финала Лиги чемпионов против "Баварии".

Напомним, Канте перешел в "Челси" из "Лестера" летом 2016 года за 35,8 миллиона евро. В текущем сезоне 28-летний футболист в составе лондонцев принял участие в 22 играх во всех турнирах и забил три мяча.