20 февраля 202012:20

Полузащитник "Челси" Канте пропустит около трех недель из-за травмы

EPA

Французский полузащитник лондонского "Челси" Н'Голо Канте, получивший травму в матче 26-го тура английской премьер-лиги против "Манчестер Юнайтед" (0:2), пропустит около трех недель.

Футболисту диагностировали разрыв второй степени в отводящей мышце. Как сообщает L`Equipe, хавбеку сборной Франции понадобится не менее трех недель для восстановления.

Таким образом, Н'Голо пропустит игру АПЛ против "Тоттенхэма", матч Кубка Англии против "Ливерпуля" и противостояние 1/8 финала Лиги чемпионов против "Баварии".

Напомним, Канте перешел в "Челси" из "Лестера" летом 2016 года за 35,8 миллиона евро. В текущем сезоне 28-летний футболист в составе лондонцев принял участие в 22 играх во всех турнирах и забил три мяча.

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