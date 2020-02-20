20 февраля 202013:35

В Австралии сошел с рельсов поезд, два человека погибли

В Австралии сошел с рельсов поезд, два человека погибли

В австралийском штате Виктория сошел с рельсов поезд, два человека погибли. Как сообщает телеканал 7 News, несколько пассажиров и машинист оказались заблокированы в внутри. Всего опрокинулись пять вагонов и локомотив.

ЧП случилось утром 20 февраля на станции Уоллан примерно в 45 километрах от Мельбурна. В момент крушения в поезде могли находиться порядка 200 человек. На место происшествия выехали экстренные службы.

Сообщается, что одного из пострадавших силами медицинской авиации доставили в Мельбурн. Также известно о множестве пострадавших, которым оказали медицинскую помощь на месте: они не получили серьезных травм.

В результате инцидента было остановлено движение поездов между Мельбурном и Сиднеем.

В соцсетях появились фотографии с места происшествия.

Сейчас

12:00

С Плесецка запущен "Союз" с военным спутником

11:10

Журналиста Павла Брыкина сбила машина: водитель пытался уйти от интервью

11:00

Суд арестовал шесть граждан Киргизии, подозреваемых в экстремизме

09:15

ФСБ задержала группу подпольных оружейников

08:27

Стрельба в Германии: число погибших возросло до 9

08:00

Еще два россиянина с судна Diamond Princess оказались заражены коронавирусом

06:23

Умерли два пассажира с Diamond Princess

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Вести.Регионы

Показать все новости

Вести.Наука

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Сегодня

В Австралии сошел с рельсов поезд, два человека погибли

В Австралии сошел с рельсов поезд, два человека погибли

33 минуты назад
Пострадал во время интервью: как журналист "России 1" оказался под колесами машины

Пострадал во время интервью: как журналист "России 1" оказался под колесами машины

30 минут назад
Украинцы перекрыли трассу, протестуя против возвращения сограждан из Китая

Украинцы перекрыли трассу, протестуя против возвращения сограждан из Китая

45 минут назад
Здесь рассусоливать нельзя: Путин рассказал, как принимал решение об отставке правительства

Здесь рассусоливать нельзя: Путин рассказал, как принимал решение об отставке правительства

1 час назад

Трансляции

15:00

Брифинг Марии Захаровой
Все трансляции
Стрельба в Германии: нападавший был праворадикалом

Стрельба в Германии: нападавший был праворадикалом

1 час назад
Роскосмос заменит экипаж "Союза МС-16" на дублеров

Роскосмос заменит экипаж "Союза МС-16" на дублеров

28 минут назад
Полиция Австралии подтвердила подлинность новых материалов о крушении MH17

Полиция Австралии подтвердила подлинность новых материалов о крушении MH17

1 час назад
Американский броневик выдавил с дороги российский "Тигр" в Сирии. Видео

Американский броневик выдавил с дороги российский "Тигр" в Сирии. Видео

4 часа назад
Названа сама богатая женщина в России

Названа сама богатая женщина в России

3 часа назад
Юную футболистку не допустили до участия в турнире, потому что она девочка

Юную футболистку не допустили до участия в турнире, потому что она девочка

43 минуты назад
"Карантин продолжим на даче": россияне покидают Diamond Princess

"Карантин продолжим на даче": россияне покидают Diamond Princess

2 часа назад
"Седьмое небо князя Голицына": Роскачество представило рейтинг лучших ликерных вин

"Седьмое небо князя Голицына": Роскачество представило рейтинг лучших ликерных вин

2 часа назад
Врачам удалось меня воскресить. Боец ММА рассказал о клинической смерти во время весогонки

Врачам удалось меня воскресить. Боец ММА рассказал о клинической смерти во время весогонки

2 часа назад
Шоу "100ЯНОВ" на телеканале "Россия 1" : новый выпуск ко Дню защитника Отечества

Шоу "100ЯНОВ" на телеканале "Россия 1" : новый выпуск ко Дню защитника Отечества

54 минуты назад
Телеканал "Россия 24" перечислит имена погибших на войне

Телеканал "Россия 24" перечислит имена погибших на войне

22 часа назад
"Лёд 2" ставит рекорды: фильм Жоры Крыжовникова покоряет сердца зрителей

"Лёд 2" ставит рекорды: фильм Жоры Крыжовникова покоряет сердца зрителей

18.02.2020 21:41
Нужна помощь: Егора Митрохина спасет внутривенное питание

Нужна помощь: Егора Митрохина спасет внутривенное питание

17.02.2020 08:25
5 креативных подарков мальчику на 23 февраля

5 креативных подарков мальчику на 23 февраля

10 минут назад
Засыпавшего снегом дорожную камеру тракториста ищет ГИБДД

Засыпавшего снегом дорожную камеру тракториста ищет ГИБДД

1 час назад
Госпиталь "последней надежды": изучена средневековая братская могила жертв Чёрной смерти

Госпиталь "последней надежды": изучена средневековая братская могила жертв Чёрной смерти

1 час назад
Правительство направит 10 миллиардов рублей на развитие университетов

Правительство направит 10 миллиардов рублей на развитие университетов

1 час назад
Со второй попытки с Плесецка запущен "Союз" с военным спутником

Со второй попытки с Плесецка запущен "Союз" с военным спутником

2 часа назад
Пациентка играла на скрипке, пока врачи делали ей операцию на мозге

Пациентка играла на скрипке, пока врачи делали ей операцию на мозге

2 часа назад
Уха из нефти, горячие источники и Распутин

Уха из нефти, горячие источники и Распутин

2 часа назад
Названы лучшие места для встречи Масленицы

Названы лучшие места для встречи Масленицы

2 часа назад
Робот-хирург провел уникальную операцию в московской клинике

Робот-хирург провел уникальную операцию в московской клинике

2 часа назад
Сотрудник полиции погиб в аварии в сочинском тоннеле. Видео

Сотрудник полиции погиб в аварии в сочинском тоннеле. Видео

2 часа назад
Пьяный ульяновец сбил беременную женщину и ее мать на переходе

Пьяный ульяновец сбил беременную женщину и ее мать на переходе

2 часа назад
Суд арестовал шесть граждан Киргизии, подозреваемых в экстремизме

Суд арестовал шесть граждан Киргизии, подозреваемых в экстремизме

3 часа назад
Жена Дмитрия Диброва рассказала о состоянии мужа после микроинсульта

Жена Дмитрия Диброва рассказала о состоянии мужа после микроинсульта

3 часа назад
В Красноярске предложили дешёвый метод создания ядерных батареек

В Красноярске предложили дешёвый метод создания ядерных батареек

3 часа назад
Объявлен состав сборной России на матч отбора Евробаскета с Италией

Объявлен состав сборной России на матч отбора Евробаскета с Италией

3 часа назад
"Он бы умер от голода": мать объяснила, почему бросила ребенка у метро

"Он бы умер от голода": мать объяснила, почему бросила ребенка у метро

3 часа назад
Новосибирского активиста возмутили спаривающиеся в музее животные

Новосибирского активиста возмутили спаривающиеся в музее животные

3 часа назад
Из гражданского в боевое: ФСБ задержала группу подпольных оружейников

Из гражданского в боевое: ФСБ задержала группу подпольных оружейников

4 часа назад
Обстановка накаляется! Кадыров пообещал показать Емельяненко, как вести себя на ринге

Обстановка накаляется! Кадыров пообещал показать Емельяненко, как вести себя на ринге

4 часа назад
Скончался изобретатель "копипейста"

Скончался изобретатель "копипейста"

5 часов назад
По факту жесткой посадки самолета Ан-2 в Магадане заведено уголовное дело

По факту жесткой посадки самолета Ан-2 в Магадане заведено уголовное дело

7 часов назад
Кудрин: неисполнение бюджета составило более триллиона рублей

Кудрин: неисполнение бюджета составило более триллиона рублей

11 часов назад
Дочь Стивена Спилберга решила попробовать себя в порноиндустрии

Дочь Стивена Спилберга решила попробовать себя в порноиндустрии

12 часов назад
Тиран или великий деятель: стартовали съемки исторического сериала "Грозный"

Тиран или великий деятель: стартовали съемки исторического сериала "Грозный"

20 часов назад
Грандиозное шоу с участием ансамбля "Эльбрус" и Астраханского ансамбля песни и танца пройдет в Доме музыки

Грандиозное шоу с участием ансамбля "Эльбрус" и Астраханского ансамбля песни и танца пройдет в Доме музыки

18.02.2020 12:12
Премьера в "Театриуме на Серпуховке": пластический спектакль "Букашки. Фантазия!"

Премьера в "Театриуме на Серпуховке": пластический спектакль "Букашки. Фантазия!"

19.02.2020 08:42

Вы можете получать оповещения от vesti.ru в вашем браузере

Подписаться Отменить подписку