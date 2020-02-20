В Австралии сошел с рельсов поезд, два человека погибли

В австралийском штате Виктория сошел с рельсов поезд, два человека погибли. Как сообщает телеканал 7 News, несколько пассажиров и машинист оказались заблокированы в внутри. Всего опрокинулись пять вагонов и локомотив.

ЧП случилось утром 20 февраля на станции Уоллан примерно в 45 километрах от Мельбурна. В момент крушения в поезде могли находиться порядка 200 человек. На место происшествия выехали экстренные службы.

Сообщается, что одного из пострадавших силами медицинской авиации доставили в Мельбурн. Также известно о множестве пострадавших, которым оказали медицинскую помощь на месте: они не получили серьезных травм.

В результате инцидента было остановлено движение поездов между Мельбурном и Сиднеем.

В соцсетях появились фотографии с места происшествия.