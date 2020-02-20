Прибыль банковской группы "Альфа-банк" по МСФО сократилась в 2019 году в 1,9 раза

Чистая прибыль банковской группы "Альфа-банк" по МСФО снизилась в 2019 г. в 1,9 раза до $704 млн против $1,32 млрд в 2018 г. В банковскую группу входят ABH Financial, "Альфа-банк" и дочерние компании.

Совокупный доход группы вырос в 1,5 раза до $1,03 млрд, сообщает банк.

Чистые процентные доходы увеличились на 11,9% в долларовом эквиваленте или 15,5% в рублевом эквиваленте — до $2,2 млрд. Доля розничных клиентов в кредитном портфеле банка увеличивается, поэтому растет маржинальность розничных кредитов.

Кредитный портфель вырос на 30,3% до $39,8 млрд, в том числе розничный кредитный портфель — на 71,9% до $10,4 млрд, корпоративный кредитный портфель — на 20% до $29,4 млрд.

Показатель чистой процентной маржи (NIM) составил 4,6% против 4,8% в 2018 г.

Чистый комиссионный доход увеличился на 6,7% в долларовом эквиваленте или 10,2% в рублевом эквиваленте — до $1 млрд.

Доля просроченных кредитов (90 дней и больше) осталась на уровне показателя прошлого года — 1,4%.

Объем средств клиентов увеличился на 29% до $41,4 млрд (+ 18,7% без учета валютной переоценки).

Капитал группы увеличился до $8,1 млрд с $7,2 млрд в 2018 г. Совокупные активы банковской группы выросли на 26% в долларовом эквиваленте или 18% в рублевом эквиваленте — до $59,47 млрд.