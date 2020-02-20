От следователей сбежать не получится: в отношении наехавшего на журналиста организована проверка

В Красноярске следователи выясняют обстоятельства происшествия, в котором пострадал наш коллега, журналист телеканала "Россия" Павел Брыкин — его сбила машина. Все случилось, когда репортер пытался взять интервью у помощника одного из местных предпринимателей. От ответа он таким образом смог уйти, а вот от следователей теперь вряд ли сбежать получится.

ДТП произошло в Красноярске, во дворе дома по улице Чернышевского. Здесь живет ближайший помощник экс-депутата Законодательного собрания Анатолия Быкова Алексей Талюк. Он сел в свой "Мерседес", заметил нашу съемочную группу, которая оказалась у него на пути и, несмотря на это, резко надавил на педаль газа, переехав правую ногу Павла Брыкина.

При попытке взять интервью в Красноярске журналисты работали вместе с силовиками региона. Одной из целей при подготовке нового острого сюжета было задать вопросы Алексею Талюку. Именно этот человек, по словам Павла, в момент наезда и сидел за рулем "Мерседеса". Талюк является особо приближенным к так называемому авторитетному предпринимателю Красноярска Анатолию Быкову, бывшему главе Красноярского алюминиевого завода и бывшему муниципальному депутату, у которого еще с начала нулевых была репутация человека, имеющего проблемы с законом. Отвечать на вопросы Талюк, видимо, очень не хотел. В итоге журналиста доставили в больницу с подозрением на перелом ноги.

По словам Павла Брыкина, скорая помощь в Красноярске — это, конечно, полный кошмар. Его везли в "Газели", в которой все гремело и тряслось, даже не пристегнули ремнями. Два раза журналист чуть не упал с кресла с перевязанной ногой.



Пока Павла доставляли в больницу, Талюк отсиживался в своем наглухо затонированном "Мерседесе". Оказать хоть какую-то помощь человеку, которого он, похоже, мог сбить абсолютно целенаправленно, этот господин не пытался. Через считанные минуты на месте наезда на журналиста уже принялась за работу следственная группа. Здесь и дорожные инспекторы, и эксперты-криминалисты, и следователи. Иномарка предполагаемого виновника этого весьма странного ДТП тоже на месте. На пыльной машине следы ладоней — Павел Брыкин в последний момент пытался уклониться от угрозы. Теперь Талюк, весьма вероятно, станет фигурантом уголовного дела.

"По факту ДТП, в котором пострадал корреспондент федерального телеканала, следственной частью ГСУ по Красноярскому краю проводится доследственная проверка. Организованы осмотр места происшествия, освидетельствование водителя, устанавливается степень тяжести телесных повреждений, которые причинены корреспонденту", — прокомментировала ситуацию заместитель начальника ГУ МВД России по Красноярскому краю Тамара Белкина.

Первые выводы врачей обнадеживают. Судя по всему, о тяжелых травмах речь не идет. В результате наезда машины Павел Брыкин получил серию очень сильных ушибов и ссадин. Есть, правда, подозрение на перелом. Журналиста пока оставили в больнице под наблюдением медиков. В целом состояние корреспондента уже скоро будет снова вполне рабочим и теперь, видимо, особенно боевым. Как бы авторитетные бизнесмены Красноярска еще трижды не пожалели о своей манере вождения...