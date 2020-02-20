"Единая Россия" внесла в Госдуму проект закона об отмене комиссий при оплате услуг ЖКХ

В Госдуму поступил на утверждение законопроект о запрете взимания комиссий с граждан при оплате услуг жилищно-коммунального хозяйства, сообщил журналистам руководитель фракции "Единая Россия" Сергей Неверов.

Неверов на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным предложил отменить банковскую комиссию за платежи ЖКХ. Глава государства поручил сформулировать предложения.

Неверов назвал жилищно-коммунальные платежи острой темой: " Банки делают такое начисление. И у людей, которые исправно осуществляют эти платежи, в первую очередь, конечно, пенсионеры, они самые добросовестные плательщики, это вызывает возмущение, – такая дополнительная нагрузка в части комиссии".

"Это квазинагрузка", — отметил президент РФ.

По словам Неверова, этот вопрос достаточно хорошо обсуждался с Центральным банком РФ – "они нас поддерживают, – внести такие изменения, чтобы эти комиссии отменить". Банки категорически против. "Но это было бы справедливо, потому что люди делают обязательные платежи, а им, помимо того, что указано, еще дополнительно начисляется комиссия", — пояснил Неверов.

Авторами проекта закона стали Сергей Неверов, председатель Госдумы Вячеслав Володин, первый зампред нижней палаты Александр Жуков, первый замруководителя фракции ЕР Андрей Исаев и первый зампред думского комитета по финансовому рынку Игорь Дивинский.

"Мы тщательно прорабатывали этот законопроект: надо понимать, что речь идет не только о комиссиях, которые взимают банки и иные кредитные организации. Например, в сельской местности часто пользуются для оплаты ЖКУ отделениями "Почты России"", — пояснил Неверов.

С учетом этого предложены поправки о запрете комиссий не только в Жилищный кодекс, но и в ряд других законов — о банках и банковской деятельности, о национальной платежной системе, о почтовой связи.

Вопрос о несправедливости такой комиссии постоянно задавался в обществе. "Комиссии банков, которые взимаются с граждан за оплату обязательных платежей, составляют от 0,5 до 2 процента независимо от того, как совершается платеж: наличными через кассу банка, онлайн или через банкомат. Для пенсионеров это могут быть ощутимые средства", — отметил глава фракции.