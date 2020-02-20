Ребенок проглотил иголку на приеме у стоматолога

Столичные медики обсуждают резонансный инцидент в Ленинградской области, когда на приеме у стоматолога 12-летний пациент проглотил иглу для расширения корневых каналов. Мальчика пришлось срочно оперировать, по факту происшествия открыто уголовное дело.

"Ребенок вдохнул дрильбор, направлен на консультацию к лор-врачу. Жалоб нет".

В стоматологической карте Димы Мартыненко рукой врача Колесниковой буднично: "Вдохнул дрильбор".

Силы дыхания 12-летнего мальчика вряд ли хватило бы, чтобы вырвать из рук стоматолога инструмент. О том, как это случилось, рассказывает сам Дима, которого только что выписали из больницы: "Она отвлеклась на разговор с другим врачом, и он упал мне в горло, я почувствовал, что застряло".

На лечение зуба Дима приехал с отчимом. После приема стоматолог пригласила его на разговор, объяснив ситуацию и направив к лору. Впрочем, в дыхательных путях бор не нашелся, и Александр просто отправил Диму в школу. Позже, когда игла начала колоть пищевод, ребенка забрали на рентген.

"Иголка была напротив легких, как бы воткнулась. Вышла Колесникова, зубной врач, с такой усмешкой сказала: ну, вот нашли пропажу", — говорит Александр Барсуков, отчим Димы.

Потом была больница, эндоскопическая операция под общим наркозом, и восстановление. Теперь в маленьком Приозерске в 170 километрах от Петербурга гремит уголовное дело по статье "оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности".

"Изъята медицинская документация, назначен комплекс судебных экспертиз, принимаются меры к установлению причин и условий, способствующих совершению преступления", — проинформировал Александр Кукса, исполняющий обязанности старшего помощника руководителя по взаимодействию со СМИ следственного управления СКР по Ленинградской области.

Сам дрильбор — игла для прочистки каналов. Держится пальцами, очень тонкий инструмент, но главное, очень острый. То, что игла попала в пищевод ребенка — инцидент из ряда вон, очень опасная ситуация.

В городской больнице Приозерска делать выводы, пока нет результатов проверки, не хотят, тем более, что врач Светлана Колесникова на хорошем счету.

"Мне доложили сам факт, что такое произошло. Проводится служебное расследование", — сообщил Андрей Никифоренко, исполняющий обязанности главного врача Приозерской межрайонной больницы.

Светлана Колесникова сегодня работает и принимает пациентов. Для нее ситуация очень напряженная. Отвлекаться на посторонние разговоры вообще не в ее правилах. К тому же, по ее словам, она сама разыскивала Диму, чтобы отвести его на рентген.

"Мальчик дернулся, руки мои от себя оттолкнул. Я в такие моменты не отвлекаюсь, работа идет кропотливая, там всё микро", — заявила она.

Впрочем, родители Димы Мартыненко настроены очень решительно.

Следствие продолжается. Пока точно можно сказать одно — случай с глотанием дрильбора единичен. И в карьере врача, и в истории всего Приозерска.