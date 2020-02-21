Заседание коллегии ФСБ: основные тезисы президента

Федеральная служба безопасности должна обратить особое внимание на защиту от коррупции нацпроектов, на которые государство выделяет огромные средства. Об этом Владимир Путин заявил на коллегии ФСБ.

Преступлений, связанных с терроризмом, становится меньше. В прошлом году только четыре. Еще 57 оперативники ФСБ смогли предотвратить, а это сотни спасенных жизней. Но борьба с терроризмом остается среди главных задач Федеральной службы безопасности.

Глава государства определяет направление работы: обеспечить антикоррупционную защиту национальных проектов.

"Мы концентрируем огромные ресурсы для достижения целей национального развития. И это работа должна быть нацелена на конечный результат. От вас тоже очень много здесь зависит. Нужно наладить жесткий контроль за прохождением этих огромных финансовых потоков. Но при этом хочу обратить внимание: не мешать работе соответствующих государственных и коммерческих структур".

ФСБ удалось вскрыть целые каналы поставки наркотиков или крупные лаборатории по их производству. Совместно с МВД пресечена противоправная деятельность группировки, которая поставляла на черный рынок оружие.

Следователи и оперативники ФСБ вскрыли сразу несколько сетей, через которые шло финансирование террористических организаций. Изъяты крупные суммы денег, оружие и исламистская литература. И здесь Россия тесно взаимодействует со спецслужбами других стран.

"Благодаря своевременной информации, поступившей от ФБР США, 27 декабря прошлого года в Санкт-Петербурге были задержаны два сотрудника, сторонника ИГИЛ (запрещена в РФ), которые готовили кровавые теракты в новогодние праздники. Безусловно, мы признательны нашим партнерам за такую поддержку, за профессиональную солидарность в борьбе с общей угрозой; безусловно, будем отвечать им тем же".

Все большую роль играет международный банк данных по противодействию терроризму. В прошлом году к нему присоединились семь иностранных спецслужб.

Очень подробно президент говорит об информационной безопасности. Для ФСБ это отдельное направление работы. Кибероружие, которое может применяться, да и применяется против нашей страны, с каждым годом становится все мощнее.

России важно укреплять свою роль надежного международного партнера в области информационной безопасности.

"Особое внимание следует уделить защите компьютерных систем органов власти, государственных электронных сервисов, операторов связи, банковских организаций и крупных наших компаний", — заявил президент.



Владимир Путин поручил ФСБ также обеспечить самый высокий уровень защиты международных мероприятий по случаю празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.