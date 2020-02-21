Лидеры стран ЕС призвали немедленно прекратить военные действия в Идлибе

Лидеры 27 стран — членов Евросоюза призывают стороны конфликта в Сирии немедленно прекратить военные действия в провинции Идлиб.

Об этом говорится в заявлении глав государств и правительств, которые проводят внеочередное заседание в Брюсселе. В документе подчеркивается, что стороны конфликта в Сирии должны полностью выполнить свои обязательства в рамках достигнутых в Сочи договоренностей.

Кроме того, лидеры ЕС призвали обеспечить беспрепятственный и прямой гуманитарный доступ ко всем нуждающимся.

В начале февраля ситуация в Идлибе резко обострилась. Это произошло после того, как российские и турецкие военные предприняли очередную попытку ввести режим тишины, однако террористы лишь усилили свои атаки, сообщает ТАСС.

Ранее телефонный разговор по Сирии провели президент РФ Владимир Путин, президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель. Руководители Франции и Германии выразили готовность встретиться с президентом Путиным и турецким президентом Эрдоганом, чтобы достичь политического решения кризиса.

При этом наш президент подчеркнул необходимость принятия эффективных мер по нейтрализации террористической угрозы при соблюдении принципов суверенитета и территориальной целостности.

В Сирии в провинции Идлиб боевики при поддержке Турции атаковали позиции армии страны. Чтобы остановить наступление, ВКС России нанесли авиаудары по экстремистам.

В МИД России заявили, что действия Турции могут спровоцировать дальнейшую эскалацию конфликта. А кроме того, это прямое нарушение договоренностей между Москвой и Анкарой о размежевании вооруженной оппозиции и террористов и создании демилитаризованной полосы.



Тем временем в самой Турции заявили, что проблем с Россией по Идлибу нет. Это слова министра обороны. Хулуси Акар отметил, что основная цель турецких вооруженных сил — это армия Сирии. А с Россией столкновения недопустимы. Он заверил, что с Москвой постоянно ведутся переговоры. Более того, совместное патрулирование будет проводиться без изменений.