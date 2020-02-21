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Коронавирус 26 минут назад

21 февраля 202005:49

Коронавирус: ситуацию под Полтавой обсудят на экстренном совещании

Коронавирус: ситуацию под Полтавой обсудят на экстренном совещании

Ситуацию под Полтавой сегодня обсудят на экстренном совещании. По факту беспорядков в Новых Санжарах заведено два уголовных дела, задержаны 24 человека.

В Полтавской области нетеплую встречу устроили эвакуированным из китайского Уханя. Автобусы с прибывшими забросали камнями, а подъезды к санаторию, куда людей везли для временного размещения, пытались заблокировать.

Всего из-за угрозы коронавируса из Китая вывезли больше 70 человек. Из них почти полсотни — граждане Украины, остальные иностранцы. Местные жители решили, что это превратит их город в зону отчуждения, и устроили протесты. В ходе столкновений пострадали 10 человек. Большинство — сотрудники полиции.

Акции протеста в связи с эвакуацией прошли также в Тернопольской, Львовской и Киевской областях. Лидер украинской партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктор Медведчук уверен: случившееся говорит о серьезных проблемах в обществе.

"Украинцев надо возвращать в страну, это наш долг и это наши обязательства. Те, кто протестуют против этого - это еще одно подтверждение убогости радикальных сил, которые пытаются разжечь огонь внутреннего противостояния, который продолжается все шесть лет".

Свою оценку событиям под Полтавой дал также бывший глава Харьковской областной администрации. Михаил Добкин уверен, что это прямое следствие хаоса, который шесть лет назад породил Майдан:

"Думаю, что это серьезнейший тест для новой власти, чтобы она до конца уяснила: задача власти не только ленточки перерезать, когда открывается какое-либо заведение, но еще и наводить порядок в стране".

Реакцию граждан Украины на возвращение в страну эвакуированных из Китая соотечественников прокомментировала на своей странице в Facebook официальный представитель российского МИД Мария Захарова. Она сравнила ситуацию на Украине с эвакуированными людьми с Европой времен Средневековья. Протесты против размещения эвакуированных она считает обесчеловечиванием гражданского общества и дезорганизацией управления.

Тем временем число жертв нового коронавируса в Китае возросло до 2236, общее число зараженных превысило 75,4 тыс. человек, выздоровели 18 264 человека.

 


 

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