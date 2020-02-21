21 февраля 202010:19

Блумберг вложил в президентскую кампанию 464 миллиона долларов из собственных средств

Блумберг вложил в президентскую кампанию 464 миллиона долларов из собственных средств

Миллиардер Майкл Блумберг, кандидат в президенты США от Демократической партии, по состоянию на конец января вложил более 464 миллионов долларов в свою предвыборную кампанию, сообщает CNN.

Только в январе магнат потратил более 220,6 миллиона долларов. Большую часть этих денег он направил на рекламу и на то, чтобы быстро собрать предвыборный штаб, который сейчас насчитывает более 2000 человек. В общей сложности Блумберг потратил 409 миллионов долларов с ноября, когда он вступил в предвыборную гонку, до конца января.

Только в январе Блумберг потратил 126,5 миллиона долларов на телевизионную рекламу. Еще 45,4 миллиона долларов ушло на цифровую рекламу, более половины из которых пришлось на Facebook.

Почти полмиллиарда долларов, которые Блумберг пожертвовал на свою предвыборную кампанию на конец января, значительно превышают расходы других богатых кандидатов. Президент США Дональд Трамп, который частично финансировал свою кампанию в 2016 году, потратил чуть более 66 миллионов долларов из собственных средств и полагается на пожертвования от других лиц для финансирования своего переизбрания.

В четверг Трамп и Национальный комитет Республиканской партии заявили, что их совместные усилия по сбору средств принесли в январе 60,5 миллиона долларов.

Ранее в этом месяце Блумберг предложил значительно повысить налоги для богатых американцев и корпораций. Он выступает за отмену реформ, предложенных Трампом, отмечая, что эти реформы усиливают неравенство, вместо того чтобы способствовать его сокращению.

Блумберг, бывший мэр Нью-Йорка, делает ставку на свои умеренные политические взгляды и "уникальный опыт в бизнесе, управлении и благотворительности". Миллиардер утверждает, что хочет "нанести поражение Дональду Трампу и восстановить Америку".

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