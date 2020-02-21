Новый Geely Coolray: коронавирус премьере — не помеха

Коронавирус успел подкосить производства многих автомобильных компаний. А буквально накануне появились слухи о том, что из-за эпидемии может возникнуть отсрочка российского запуска Geely Coolray. АвтоВести выяснили, как ситуация обстоит на самом деле.



Подготовка к официальной премьере кроссовера Geely Coolray в России идет по графику, сообщили АвтоВестям собственные источники, знакомые с ситуацией в Geely.

Информация из локальных СМИ о месячной задержке в поставках машинокомплектов из Китая, связанной с коронавирусом, подтвердилась, однако белорусский завод "Бейджи" был заранее укомплектован нужным объемом комплектующих для первой волны продаж.

Импорт автокомпонентов для сборки Geely Coolray предварительно возобновят в конце марта-2020, а для конечного потребителя поставки автомобилей будут "бесшовными" - кроссоверы буду собирать по более плотному графику. Другое дело, что "Кулреев" на всех желающих может не хватить из-за ажиотажного спроса - в Беларуси первую партию машин раскупили за пару дней. Посмотрим, "зайдет" ли новинка в России.

Официальная премьера Geely Coolray в России, по неофициальным данным, должна состояться в марте.