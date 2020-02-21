21 февраля 202011:01

В России хотят "кардинально" повысить транспортный налог

Инициатива Минпромторга вопреки ожиданиям касается не состояния российских дорог, на которые, как считается, тратятся эти сборы, а отечественной экологии. Попутно прозвучало и заявление о возможном запрете самых "грязных" машин на территории страны.

Замглавы министерства Александр Морозов предложил поднять ставку транспортного налога на совещании по развитию городского электрического транспорта. Правда, чиновник оговорился, что речь идет, во-первых, о машинах экологического класса ниже "Евро-3", а во-вторых, сугубо о коммерческом автопарке. Так что владельцам легковых автомобилей, судя по всему, повышение не грозит.

А вот профессиональным перевозчикам предстоит задуматься, потому что глава комитета Госдумы по транспорту Евгений Москвичев предложил вообще запретить в России эксплуатацию коммерческих машин классов "Евро-0" и "Евро-1". И если этот запрет может начать действовать только через два года, и то не факт, то ставка налога на "грязные" автомобили грозит увеличиться уже с 1 января.

Утверждается, что эта мера окажет определенное воздействие на оздоровление атмосферы в нашей стране, так как мотивирует перевозчиков пересаживаться на более современную технику - а старых машин в России чересчур много. "Минпромторг России совместно с федеральными органами исполнительной власти готовит предложения по увеличению ставок транспортного налога в отношении коммерческой техники экологического класса 3 и ниже, количество которой, по нашей оценке, превышает 3 млн штук", - цитирует "Российская газета" заявление ведомства.

По данным "Коммерсанта", основные российские производители коммерческой техники - в их числе КАМАЗ, ГАЗ и группа "Соллерс" - вполне ожидаемо инициативу повышения налоговой ставки поддержали. Юридически возможность привязки базовых налоговых тарифов, устанавливаемых федеральным законодательством, к экоклассу имеется - но право устанавливать коэффициенты в зависимости от возраста или экологического статуса автомобиля отдана региональным властям.

Текст: АвтоВести

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