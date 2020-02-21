МИД указал на неверную интерпретацию слов Лаврова

МИД России упрекнул интернет-издание The Insider в некорректной интерпретации слов министра иностранных дел России Сергея Лаврова. Издание вынесло в заголовок, что Лавров якобы объявил об экономической победе стран БРИКС над Западом. "Это очередной пример некорректной журналистской интерпретации и приписывания слов, которые не произносились", — отметили на Смоленской площади.

Интернет-издание The Insider написало, что совокупный ВВП стран G7, "вопреки заявлениям Лаврова", почти вдвое выше показателя БРИКС. В МИД России отметили, что подобные манипуляции общественным мнением вызывают недоумение и явно не демонстрируют высокий профессионализм статьи.

На "Примаковских чтениях" 15 февраля 2020 года глава российского МИД Сергей Лавров, добавляет РИА Новости, говорил о показателях совокупного ВВП, рассчитанного по паритету покупательной способности. И вот он действительно выше, чем у Большой семерки – 50,78 триллиона долларов против 43,68. Это, подчеркнули в МИД, официальные данные МВФ, которые неоднократно озвучивались, и которые должен был знать автор публикации.