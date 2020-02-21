Власти Китая смогут до конца марта победить коронавирус по всей стране

Власти Китая смогут победить коронавирус по всей стране до конца марта, заявил посол Китая в России Чжан Ханьхуэй на встрече с первым вице-спикером Госдумы Иваном Мельниковым.

Китай может одержать полную победу над коронавирусом, отметил посол, сообщает ТАСС. Почти 99% случаев заболевания произошли в Китае, и более 18 тыс. человек выписаны из больниц.

Во многих провинциях и регионах Китая, кроме центральной части страны, уже больше десяти дней нет новых случаев заболевания. В провинции Хубэй, особенно в городе Ухань, количество инфицированных уменьшается, подчеркнул посол.

Между тем уровень смертности от коронавируса относительно невысокий: в провинции Хубэй — два с небольшим процента, а по всей стране — всего 0,55%. Власти могут контролировать обстановку.

Китай готов развивать сотрудничество с Россией в области здравоохранения и борьбы с иностранным вмешательством во внутренние дела двух стран, заключил посол.