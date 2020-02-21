АТОР попросила правительство возместить туроператорам убытки из-за коронавируса в Китае

"Ассоциация туроператоров России" (АТОР) попросила правительство возместить туроператорам убытки, возникшие из-за вспышки коронавируса в Китае.

Туризм является одной из отраслей, которые понесли убытки из-за коронавируса, и потери туроператоров достигли 450 млн руб., сообщает "Вестник АТОР".

Ограничения на продажу турпродуктов в Китай пришлись на высокий сезон. Туроператоры не только прекратили продажу турпродуктов, но и в 10-дневный срок срочно вывезли всех российских туристов в Россию за свой счет.

При этом деньги за авиаперевозку и наземное обслуживание туристов заранее перечислены туроператорами российским авиакомпаниям и принимающим компаниям в Китае, однако туроператоры в подавляющем большинстве случаев не получили эти деньги обратно, поясняет АТОР.

Убытки понесли также туроператоры въездного туризма: некоторые турпрограммы, намеченные для китайских туристов на зиму, весну и лето 2020 г., уже оплачены туроператорами. Прямые убытки достигли 140 млн руб.

Ростуризм 24 января посоветовал российским туристам в Китае не покидать гостиницы в связи с участившимися случаями заражения коронавирусом, а российским туроператорам и турагентам временно приостановить продажу туров в Китай.

Ростуризм 29 января обратился в Росавиацию с просьбой рекомендовать авиакомпаниям вернуть туроператорам деньги за билеты в Китай с датой вылета с 24 января 2020 г.